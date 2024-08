Royal-Treffen: Verlieren Prinz Harry und Meghan ihre Titel?

Prinz Harry (39) und Meghan Markle (43) könnten ihre königlichen Titel verlieren, wenn sich die britische Königsfamilie nächste Woche zu ihrem jährlichen Sommerurlaub auf Schloss Balmoral trifft. Laut Insiderinformationen steht bei dem Familientreffen auch ein Gipfeltreffen auf der Tagesordnung, in dem die Rolle des Herzogs und der Herzogin von Sussex in der Zukunft der Monarchie besprochen werden soll. "Die königliche Familie trifft sich in Balmoral, um eine Reihe von Themen zu besprechen, und eines davon wird die Zukunft des Herzogs und der Herzogin von Sussex sein", plaudert eine Quelle gegenüber Express aus.

Das Treffen im vergangenen Jahr diente hauptsächlich der Ehrung der verstorbenen Königin Queen Elizabeth II. (✝96), da es das erste Mal war, dass König Charles (75) dieses Ereignis ausrichtete. Dieses Jahr hingegen dreht sich alles darum, wie die Familie ohne die Sussexes weiter vorgehen möchte. Besonders im Fokus stehen dabei Harrys und Meghans zukünftige öffentliche Auftritte und ihre Reisen ins Ausland. Zudem sollen auch ihre Adelstitel zur Sprache kommen.

Ein weiterer Insider berichtete, dass das Entfernen der "geschenkten" Titel, wie der Prinzentitel, durch König Charles relativ unkompliziert sei. Allerdings sei es ein komplexeres Verfahren, die Adelstitel von Harry – Duke of Sussex, Earl of Dumbarton und Baron Kilkeel – zu entziehen, da das durch ein Gesetz des Parlaments geschehen müsse. Eine solche Entscheidung könnte nicht nur unerwünschte Medienaufmerksamkeit nach sich ziehen, sondern auch die Titel ihrer Kinder Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) betreffen. Trotz der komplizierten Lage hoffe der König, eine Lösung im Einklang mit den Interessen seiner Enkelkinder zu finden.

König Charles im Juli 2024

Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2023

