Marc Terenzi in Suchtklinik: Das sagt Ex Verena Kerth dazu

Marc Terenzi (46) ließ sich nach einem Zusammenbruch in eine Klinik in Berlin einweisen. Der Sänger hat mit seiner Alkoholsucht und psychischen Problemen zu kämpfen. Seine Ex Verena Kerth (43), mit der er im Streit auseinanderging, meldet sich im Gespräch mit RTL und findet versöhnliche Worte: "Ich bin sehr froh, dass Marc sich endlich Hilfe sucht […]. Ich wünsche ihm alles Gute für den schweren Weg, der nun vor ihm liegt."

