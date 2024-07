Erneuter Zoff: Security schmeißt Marc Terenzi aus dem Zug!

Für Marc Terenzi (46) scheint es gerade nicht besonders gut zu laufen. Nach der Trennung von Verena Kerth (43) folgt jetzt der nächste Knall! Wie Bild berichtet, soll der Ex-Natural-Star auf der Fahrt nach Berlin aus der Regionalbahn geworfen worden sein. Eine Augenzeugin erzählt: "Marc Terenzi hat angefangen, sehr laut und sehr lange zu telefonieren. [...] Seine Stimme war fast im ganzen Waggon zu hören." Ein Reisender bat ihn, etwas leiser zu sein – der Sänger reagierte wohl aufgebracht. Das Zugpersonal wollte vermitteln, doch ohne Erfolg. "Ich bin Marc Terenzi, wissen Sie nicht, wer ich bin?", fragte er die beteiligten Personen. Marc musste am Ende die Bahn verlassen.

Nach dem Rauswurf soll der 46-Jährige laut Informationen des Blattes bei einem guten Freund in dessen Hotel in Berlin untergekommen sein. Und da schien er es sich ziemlich gut gehen lassen zu haben, denn am Abend teilte er in seiner Instagram-Story noch ein Video aus einem schicken Restaurant. Gemeinsam mit zwei Freunden gönnte er sich leckere Austern und schrieb dazu: "Ich danke euch, Brüder!"

Erst vor wenigen Tagen gaben die Moderatorin und Marc ihre Trennung nach einigen Gerüchten offiziell bekannt. In seiner Instagram-Story hatte er geschrieben: "Manchmal muss man sich selbst besser finden, als in etwas zu bleiben, das zu viele Fragen aufwirft." Marc scheint es den Umständen entsprechend gut zu gehen, hatte er erklärt: "Das Leben geht weiter. Es gibt immer einen Weg. Ich lebe. Beweis."

Getty Images Marc Terenzi im Mai 2023

Kandima Resort Verena Kerth und Marc Terenzi, TV-Bekanntheiten

Könnt ihr die Reaktion von Marc im Zug verstehen? Auf jeden Fall, er macht gerade eine schwere Zeit durch. Nee, man sollte trotzdem Rücksicht auf andere Leute nehmen... Ergebnis anzeigen



