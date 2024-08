Schluss mit dem Dschungel-Blues: Wie meistert Gigi Prüfung?

Heute, am vierten Tag im Allstars-Dschungelcamp, muss Zuschauerliebling Luigi Birofio (25) in die Prüfung. Elena Miras (32) schickt den Reality-TV-Star ins Rennen – denn ihm fällt im Camp so langsam aber sicher die Decke auf den Kopf. Da trifft es sich gut, dass er im Tante-Dilemma-Laden eine Ablenkung der etwas anderes Art findet. Der einstige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer muss dort innerhalb weniger Minuten eine Einkaufliste abarbeiten und beispielsweise drei bissige Mini-Krokodile oder fies stinkende Fischabfälle in seinen Korb packen. Gigi gibt dabei alles und meistert die Prüfung mit Bravour: Am Ende erkämpft er sich neun Sterne!

Nach seiner erfolgreichen Challenge ist Gigi zwar ordentlich schlecht, aber er ist stolz auf sich. "Also kurz und knapp, zehn Punkte habe ich geholt", berichtet er zufrieden den anderen Mitcampern – auch wenn das nicht ganz stimmt. Der Italiener muss noch ein Pünktchen abziehen, nach seiner Prüfung scheint er wohl etwas durch den Wind zu sein. "Ich glaube, das kann echt nur Gigi passieren", stellt Elena schmunzelnd fest. Am Ende sind die Stars von Gigis Einsatz aber so oder so hellauf begeistert. Besonders Thorsten Legat (55), der seinem Kumpel sogar einen dicken Knutscher auf die Wange verpasst. Auch Eric Stehfest (35) muss nahtlos anerkennen: "Ich glaube, in ihm steckt einfach wirklich mehr, als vielleicht einige auf den ersten Blick so denken. Da steckt echt ein sehr, sehr lieber Kerl."

Gigi gilt unter den Promiflash-Lesern ohnehin als absoluter Favorit. Mit seiner witzigen, leicht verpeilten Art versprüht er im Busch von Südafrika augenscheinlich nicht nur unter seinen Kontrahenten gute Laune, sondern begeistert auch die Zuschauer zu Hause vor den Bildschirmen. Ob sich der beste Freund von Mike Heiter (32) tatsächlich die Dschungel-Krone schnappen kann, wird sich schon ganz bald zeigen.

RTL Luigi Birofio in der Allstars-Dschungelprüfung, 2024

RTL / Stefan Gregorowius Gigi Birofio, Dschungelcamp-Allstar

