Titelverteidiger: Er ist der Allstars-Dschungelcamp-Favorit

Das Allstars-Dschungelcamp ist bereits in vollem Gange. Seit vergangenem Freitag läuft das Programm jeden Abend und bietet den Fans mächtig Unterhaltung: Dabei stechen zwischen den Prüfungen und Herausforderungen des Dschungels schon jetzt einige Promis aus der Gruppe heraus. Promiflash-Leser haben abgestimmt, welche Legende König oder Königin des Dschungels werden soll. Absoluter Fan-Liebling ist und bleibt bis jetzt Gigi Birofio (25) [Stand 18.08.2024, 18:35 Uhr]! Mit seiner lustigen Art begeistert er 306 (25 Prozent) der 1.222 Teilnehmenden so sehr, dass sie ihm die Krone gönnen würden. Doch auch Eric Stehfest (35) hat gezeigt, dass er das Zeug zum Dschungelkönig hat. In seiner ersten Solo-Prüfung dieser Staffel hat er immerhin alle zwölf Sterne abgesahnt, weswegen auch er bei 264 Wählern (21,6 Prozent) ziemlich weit vorne gesehen wird. Kader Loth gewinnt den dritten Platz der Umfrage für sich, mit 138 Stimmen (11,3 Prozent).

Elena Miras (32) landet auf Platz vier mit 133 Stimmen (10,9 Prozent) – und das, obwohl sie heute Abend erst ins Dschungelcamp einzieht. Die restlichen Camper scheinen die Promiflash-Leser momentan nicht so zu überzeugen. Sarah Knappik (37) bekam 121 Stimmen (9,9 Prozent), worauf Thorsten Legat (55) mit 79 Stimmen (6,5 Prozent) und Hanka Rackwitz (55) mit 60 Stimmen (4,9 Prozent) folgen. Dahinter trudeln Daniela Büchner (46), Georgina Fleur (34), Mola Adebisi (51) und Winfried Glatzeder (79) ein, mit 14 bis 40 Stimmen (1,1 bis 3,3 Prozent). Nur Giulia Siegel (49) konnte bisher anscheinend gar nicht überzeugen. Mit nur 9 Stimmen (0,7 Prozent) bildet sie das Schlusslicht der Umfrage.

Am Samstag hat bereits ein Camper die Show verlassen müssen: David Ortega (38) wurde als erster Kandidat von den anderen Mitstreitern herausgeschmissen. Der ehemalige Köln 50667-Star hatte schon am ersten Tag für richtig miese Stimmung gesorgt: Er hatte sich falsch behandelt gefühlt und ließ seinen Ärger direkt an den anderen Kandidaten aus. In seiner Wut beleidigte er die anderen Camper sogar. Sein Verhalten kam nicht gut an – weder bei den Promis noch bei den Zuschauern. "Absolut verdient, als Erster herausgeschmissen zu werden. Aber auch irgendwie schade. Der Gute hätte noch fast die erste handfeste Dschungel-Schlägerei ausgelöst", schrieb zum Beispiel ein Fan auf Instagram dazu.

Gigi Birofio, Dschungelcamp-Allstar

David Ortega, Allstars-Dschungelcamper 2024

