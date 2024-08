Skandal um Sohn überschattet Mette-Marits 51. Geburtstag

Kronprinzessin Mette-Marit wird heute 51 Jahre alt. Ob ihr heute zum Feiern zumute ist, bleibt allerdings fraglich – der Skandal rund um ihren Sohn Marius Borg Høiby (27) überschattet ihren Ehrentag. Wie unter anderem Bild berichtet, wurden die offiziellen Feierlichkeiten anlässlich ihres Geburtstags abgesagt. Dennoch ließ es sich das norwegische Königshaus nicht nehmen, auf den offiziellen Social-Media-Accounts ein Foto der Prinzessin zusammen mit Grüßen an das Geburtstagskind zu teilen.

Anfang dieses Monats begann die Tortur für Mette-Marit (51) und die königliche Familie: Marius wurde festgenommen und ihm vorgeworfen, seine Partnerin körperlich misshandelt und bedroht zu haben. Inzwischen hat der 27-Jährige seine Taten in einem offiziellen Statement gegenüber NRK gestanden: "Letztes Wochenende ist etwas passiert, was niemals hätte passieren dürfen. Ich habe in einer Wohnung Körperverletzung begangen und Gegenstände zerstört, während ich nach einem Streit mit Alkohol und Kokain berauscht war." Inzwischen meldeten sich noch zwei weitere Ex-Partnerinnen, die schwere Gewaltvorwürfen gegen den jungen Mann erheben.

Ein Schock für die norwegische Königsfamilie und ihre Anhänger – das bestätigte auch der Royal-Experte Michael Begasse gegenüber RTL: "Der Vorfall hat keine direkten Auswirkungen auf die norwegische Monarchie, erschüttert aber natürlich privat die Familie." Marius ist nämlich kein offizielles Mitglied des Königshauses – der mit dem Gesetz in Konflikt geratene Sprössling stammt aus einer früheren Beziehung Mette-Marits, bevor sie den Thronfolger Kronprinz Haakon heiratete. Der 51-Jährige habe Marius zwar nie adoptiert, dennoch habe er in den vergangenen Jahren die Rolle des Ersatzvaters für den Jungen übernommen.

Instagram / marius_borg Marius Borg Høiby, Mitglied des norwegischen Königshauses

Getty Images Marius Borg Høiby und Prinz Haakon unterwegs zum Weihnachtsessen in Oslo

