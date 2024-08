So beeinflusst Mette-Marits Krankheit ihr Leben als Royal

Kronprinzessin Mette-Marit (51) hat einige Päckchen zu tragen. Besonders ihre Lungenfibrose sorgt für immer wieder für Probleme im Leben der norwegischen Adeligen. Mehrfach musste die dreifache Mutter bereits offizielle Termine absagen, um ihren Körper zu schonen. Doch sie kann ihrer Diagnose auch etwas Positives abgewinnen. "Ich darf meinen Alltag jetzt ganz anders gestalten, und das tut mir sehr gut. Die Möglichkeit, meine Tage nach meinem Gemütszustand zu gestalten, ist eines der Dinge, die ich am Kranksein gut finde", verrät die Prinzessin gegenüber dem Radiosender P3.

Im Mai sollte Mette-Marit gemeinsam mit König Harald V. (87), Königin Sonja (87) und Kronprinz Haakon (51) ein Labor der Universität in Oslo besuchen. Zu diesem Anlass waren sogar ihre Nachbarn aus Dänemark, Königin Mary (52) und König Frederik X. (56), angereist. Allerdings musste die 51-Jährige den Termin absagen, wie Billed-Bladet berichtete. Damals erklärte die Kommunikationschefin Guri Varpe, dass die Royal-Dame sich kurzfristig zurückziehen musste, um ihre Krankheit auszukurieren.

Neben der Lungenfibrose hat die Norwegerin momentan noch ganz andere Sorgen. Ihr Sohn Marius Borg Høiby wurde vor knapp zwei Wochen in der Wohnung einer jungen Frau wegen eines gewalttätigen Verbrechens festgenommen. Vor wenigen Tagen ließ der 27-Jährige über den Radiosender NRK eine Stellungnahme veröffentlichen, in der er gestand: "Letztes Wochenende ist etwas passiert, was niemals hätte passieren dürfen. Ich habe in einer Wohnung Körperverletzung begangen und Gegenstände zerstört, während ich nach einem Streit mit Alkohol und Kokain berauscht war." In seinem Statement offenbarte er außerdem, dass er seit seiner Kindheit an "mehreren psychischen Erkrankungen" leide und bereits in Behandlung gewesen sei.

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon mit den norwegischen und dänischen Königspaaren

Getty Images Marius Borg Høiby, 2022

