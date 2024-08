Für Jeremy Renner ist Tochter Ava eine wahre Superheldin

Im Januar vergangenen Jahres erlitt Jeremy Renner (53) einen schweren Unfall – mit mehr als 30 gebrochenen Knochen landete der Schauspieler auf der Intensivstation. In der Zeit seiner Genesung hatte er eine kleine Heldin an seiner Seite: seine elfjährige Tochter Ava. "In den ersten sechs Monaten war ich das Kind – meine Tochter musste sich um mich kümmern. Und dieser Rollentausch hatte etwas sehr Schönes an sich", verriet der The Avengers-Star im Interview mit Parents und fügte hinzu: "Sie musste in vielerlei Hinsicht erwachsen werden."

Diese schwere Zeit zusammen als Familie durchzustehen hat aber nicht nur Ava reifen lassen, auch den 53-Jährigen hat sie verändert. "Ich habe viele Hindernisse überwunden und konnte meiner Tochter zeigen, was Resilienz bedeutet, indem ich diese Reise mit ihr zusammen unternommen habe." Nun verstehe er wirklich seine "Rolle als ihr Vater". "Es ist meine Pflicht, ihr beizubringen, wie man liebt, stark sein und Hindernisse überwinden kann. […] Mit gutem Beispiel voranzugehen, war mir schon immer wichtig. Das hat sich nur noch verstärkt", betont der "Mayor of Kingstown"-Darsteller. Abschließend schwärmt er: "Meine Liebe ist tiefer, meine Gespräche mit meiner Tochter sind erwachsener."

Zum Jahresbeginn 2023 ereignete sich das Unglück: Nach einem Schneesturm betätigte der Familienvater einen Schneepflug. Beim Abstellen des Mobils versäumte er, die Feststellbremse anzuziehen. Das Fahrzeug kam ins Rutschen und drohte, Jeremys Neffen zu überrollen. Der Hollywoodstar rettete den Jungen aus der Situation – und geriet dabei selbst unter den Pflug. Der Schock saß tief, doch schon kurze Zeit nach dem schweren Unfall meldete sich die Mission: Impossible-Bekanntheit optimistisch bei seinen Fans auf Social Media: "Diese mehr als 30 gebrochenen Knochen werden heilen und stärker werden, genau wie die Liebe und die Bindung zu meiner Familie und meinen Freunden."

