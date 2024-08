Nun endgültig: Cecilia Asoro und ihr Freund sind getrennt

Cecilia Asoro und ihr Freund Evgeni Ylänne gehen seit vergangenem Jahr gemeinsam durchs Leben. Vor einigen Tagen machte die Reality-TV-Bekanntheit ein trauriges Geständnis. Im Netz erklärte sie, dass ihre Beziehung kurz vor dem Aus steht. Nun ist offenbar alles aus und vorbei. Das verkündet die TV-Persönlichkeit in einem neuen Instagram-Post. In einem Video tanzt die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin unbeschwert. Dazu schreibt sie: "Wenn du verstehst, dass Weinen keinen Sinn mehr hat und ihm nun zeigst, was er für immer verloren hat."

Auch in ihrer Story spricht Cecilia ganz offen über das Liebes-Aus. Ein Follower fragt die Reality-Bekanntheit, wie sie mit der Trennung von Evgeni umgeht. "Die ersten Wochen habe ich nur geheult", gesteht das Model ehrlich. Doch trotzdem versucht die 28-Jährige hoffnungsvoll zu bleiben. Dafür wendet sie einen Trick ihrer Therapeutin an und versucht sich nur auf ihre positiven Gedanken zu konzentrieren. "Gerade komme ich voll klar. Es hat keinen Sinn, was rennt man da hinterher", macht sie deutlich.

Cecilia und Evgeni machten ihre Liebe Ende 2023 offiziell. Der Finne und die einstige Are You The One?-Kandidatin führten seitdem eine Fernbeziehung. Ob das ein Grund für die Trennung war? Vor wenigen Tagen erklärte Cecilia, dass nicht die Entfernung für ihre Beziehung ein Problem wurde. Vielmehr haben ihre Streitereien an unterschiedlichen "Love Languages" gelegen.

Instagram / ceciliaasoro Evgeni Ylänne und Cecilia Asoro

Instagram / ceciliaasoro Cecilia Asoro, Influencerin

Glaubt ihr, dass Cecilia bald noch mehr Details zur Trennung preisgibt? Ja, da folgt bestimmt noch ein Statement. Nein, es bleibt bei den Posts. Ergebnis anzeigen



