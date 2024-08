"Getrennte Wege": Cecilia Asoros Beziehung steht vor dem Aus

Cecilia Asoro und ihr Freund Evgeni Ylänne gehen seit vergangenem Jahr gemeinsam durchs Leben. Eigentlich präsentieren sich die Reality-TV-Bekanntheit und der Finne stets als starkes Paar in der Öffentlichkeit. Doch nun macht die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin ein trauriges Geständnis: Sie und ihr Freund stehen vor dem Liebes-Aus. In einem Statement auf Instagram gibt Cecilia preis: "Zurzeit durchlebe ich eine schwierige Phase, da Jegu und ich uns eigentlich dazu entschieden hatten, getrennte Wege zu gehen." Grund für ihre Beziehungskrise seien unterschiedliche "Love Languages".

Doch Cecilia will für die Beziehung kämpfen. "Obwohl die Trennung für uns feststand, gibt es in mir noch einen Funken Hoffnung, dass wir vielleicht doch einen Weg finden, wieder zueinanderzufinden", zeigt sich der Realitystar zuversichtlich. Das Paar scheint zwar immer wieder aneinanderzugeraten, doch an Liebe fehlt es ihnen nicht. Cecilia macht deutlich: "Ich stehe gerade an einem Punkt, an dem ich nicht weiß, wie es weitergehen soll. Doch ich weiß, dass wir uns so sehr lieben, dass wir, egal was passiert, immer verstehen werden, warum wir uns so tief verbunden fühlen."

Für beide steht fest: Sie wollen an ihrer Beziehung arbeiten. Doch das bedarf Zeit, wie Cecilia ihren Fans erklärt. Deshalb wird es auch erst mal etwas ruhiger um sie werden. "Im Moment gibt es diese eine besondere Person in meinem Leben, die ich nicht verlieren möchte und der ich deshalb so viel Zeit in meinem Privatleben widme", berichtet sie ihren Followern und fügt hoffnungsvoll hinzu: "Vielleicht finden wir gemeinsam einen Weg, wie wir das schaffen können."

Instagram / ceciliaasoro Evgeni Ylänne und Cecilia Asoro

Instagram / ceciliaasoro Cecilia Asoro, TV-Bekanntheit

