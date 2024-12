Viel Pech mit Männern: Cecilia Asoro steht auch auf Frauen

Cecilia Asoro (28) und Carina Nagel quatschen im "Aftershow"-Podcast von RTL+ über ihr Datingleben. Die Ex-Dschungelcamp-Bewohnerin hatte in letzter Zeit eher weniger Glück in Sachen Liebe – erst vor wenigen Monaten trennte sie sich von ihrem damaligen Partner. "Probier es doch mal mit einer Frau", empfiehlt Carina daraufhin. "Ich hatte schon voll oft was mit Frauen", stellt Cecilia klar und betont: "Mit Frauen habe ich gerne Sex." Dennoch sei das Interesse an Männern einfach größer. Ausschließen könne sie es jedoch nicht, dass ihr in Zukunft mal eine Frau Schmetterlinge im Bauch beschert. Sie räumt schnell ein: "Ich sag' niemals nie."

Cecilia gibt zu, dass sie sich, wenn es so weit ist, in Rekordzeit verknallen kann. "Ich bin schon irre manchmal, das ist mein Problem", gesteht die Reality-TV-Bekanntheit und erzählt: "Wenn ich im Urlaub jemanden kennenlerne, hallelujah. Dann rufe ich schon meine Mutter an und sage: 'Es ist so weit, ich heirate bald.'" Über die Jahre hinweg habe sie ihre spontanen romantischen Tendenzen aber immer mehr in den Griff bekommen. Sie gibt zu bedenken: "Wir Frauen, wir bilden uns viele Sachen auch einfach ein."

Carina hat einen gut gemeinten Rat für ihre Reality-TV-Kollegin. "Geh zu Ex on the Beach, vielleicht bist du danach auch lesbisch", schlägt sie vor. Was wie ein Scherz klingt, ist der Bielefelderin nämlich wirklich passiert. Während der Dreharbeiten flirtete sie noch fleißig mit Yasin Mohamed (33) und war der Überzeugung, dass sie nicht auf Frauen stehe. Kurz darauf lernte sie jedoch ihre Partnerin Chika kennen und verliebte sich. Mittlerweile sind die beiden glücklich verlobt und planen bereits ihre Traumhochzeit.

Anzeige Anzeige

Instagram / ceciliaasoro Cecilia Asoro, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / carina.nl Carina und Chika

Anzeige Anzeige