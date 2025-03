Überraschend: Cecilia Asoro verkündet ihren LAFA-Auszug

Bei "La Familia - House of Reality" steht mal wieder eine Veränderung an. Erst kürzlich gab es einige Neuzugänge für die Reality-WG in München. Nun müssen Fans der RTL2-Show stark sein: Auf Instagram verkündet Cecilia Asoro (28) überraschend ihren LAFA-Auszug. "Ja, ich habe LAFA verlassen", gibt die Kampf der Realitystars-Teilnehmerin bekannt und fügt hinzu: "Das hatte persönliche Gründe für mich."

Sie habe lange hin und her überlegt, doch für sich entschlossen, diese Entscheidung zu treffen: "Am Ende war für mich klar, dass es nicht mehr passt." Dann ging alles Schlag auf Schlag. "Ich habe meine Sachen gepackt, einen Anruf getätigt, noch Gespräche geführt, meinen Koffer genommen und bin nach Hause gefahren – genau so, wie es für mich richtig war", berichtet sie von den vergangenen Tagen. Auf die Gründe für ihren Auszug geht die Reality-TV-Bekanntheit nicht genau ein. Für sie hätten sich "Konstellationen geändert", mit denen sie sich nicht mehr wohlfühlen würde.

Trotzdem schaut Cecilia auf ihre Zeit in der Promi-WG positiv zurück. "Ich bin dankbar für all die Erinnerungen [...]: Ihr versteht nicht, wie viel Spaß ich mit den Leuten hatte", schwärmt sie von ihren Erfahrungen. Einen kleinen Trost gibt es für Fans der 28-Jährigen. Ab der nächsten Woche ist Cecilia im Reality-Format The 50 zu sehen.

Instagram / ceciliaasoro Cecilia Asoro, Influencerin

RTL / Warner / Hana Naveh Cecilia, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2023

