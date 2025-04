Cecilia Asoro schließt "La Familia"-Comeback vollkommen aus

Cecilia Asoro (28) hat auf Instagram ein für alle Mal klargestellt, dass sie nicht zu "La Familia - House of Reality" zurückkehren wird. In einer Story äußerte sich der Reality-TV-Star deutlich: "Nein, ich komme definitiv nicht zurück." Fans hatten darauf gehofft, sie wieder in der bekannten RTL2-WG sehen zu können, doch Cecilia betonte, dass es dafür klare Gründe gebe. "Ich hatte eine lustige Zeit, keine Frage, aber das Leben hat noch so viele andere schöne und witzige Momente zu bieten", erklärte sie und machte deutlich, dass für sie ein Comeback nicht infrage komme.

Bereits vor wenigen Tagen hatte Cecilia, die durch Formate wie Kampf der Realitystars bekannt wurde, mit ihrem überraschenden Auszug aus der Reality-WG für Schlagzeilen gesorgt. Sie begründete ihren Schritt damals mit "persönlichen Gründen" und erklärte, dass sich Konstellationen geändert hätten, mit denen sie sich nicht mehr wohlfühle. Trotzdem blickte sie positiv auf ihre Zeit bei "LAFA" zurück und bedankte sich bei ihren Fans für die Unterstützung. Das Kapitel sei für sie jedoch endgültig abgeschlossen, wie sie nun erneut betonte.

Cecilia wurde durch ihre Teilnahme an verschiedenen Reality-TV-Formaten bekannt und hat seitdem eine treue Fangemeinde aufgebaut. Ihre humorvolle und direkte Art kam bei Zuschauern immer gut an. Trotz ihres Abschieds von "LAFA" bleibt sie der TV-Welt erhalten: Aktuell ist sie in der Spieleshow The 50 zu sehen. In der Vergangenheit sprach sie zudem immer wieder darüber, wie wichtig es ihr sei, Entscheidungen zu treffen, die sich für sie richtig anfühlen. Dies scheint sie auch dieses Mal konsequent umgesetzt zu haben. Fans bleiben gespannt, welche neuen Projekte Cecilia in Zukunft in Angriff nehmen wird.

Instagram / ceciliaasoro Cecilia Asoro im Mai 2023

Instagram / ceciliaasoro Cecilia Asoro, Realitystar

