Unter Tränen: Nev Schulman berichtet von tragischem Unfall

Fans von Nev Schulman (39) kennen den "Catfish"-Moderator stets mit einem Lächeln im Gesicht. In einem Interview mit TMZ zeigt sich der US-amerikanische Produzent nun von einer ganz anderen Seite. Unter Tränen berichtet er von einem traumatischen Erlebnis: Vor zwei Wochen sei er auf dem Fahrrad von einem Lastwagen angefahren worden. Dabei habe er schwere Verletzungen, unter anderem ein gebrochenes Genick, erlitten. Dass er heute wieder laufen kann, sei großes Glück, wie er erklärt: "Ich werde jetzt sogar emotional, weil alle Ärzte und Krankenschwestern so überrascht waren, dass ich mich noch bewegen kann."

Für die Mediziner grenzte es offenbar an ein Wunder, dass Nev den schweren Unfall ohne Langzeitfolgen überstehen konnte: "Sie sagten alle, dass es ungewöhnlich sei, einen Patienten laufen zu sehen, besonders nach einer derartigen Wirbelsäulenverletzung." Genau deshalb ist der ehemalige Dancing with the Stars-Teilnehmer heute unendlich dankbar. Auf Instagram versuchte er vor wenigen Tagen seine Gefühle in Worte zu fassen: "Ich habe Glück, hier zu sein, zu leben, zu stehen und meine Familie zu umarmen, und ich gehe davon aus, dass ich mich vollständig erholen werde. Und ich beginne wirklich zu verstehen, was Dankbarkeit bedeutet. Für die großen und kleinen Dinge vor dem Unfall, und jetzt für alles, was noch kommt."

Nach dem tragischen Fahrradunfall verbrachte Nev mehrere Tage im Krankenhaus. Seine Frau Laura Perlongo (38) war dabei stets an seiner Seite. Die Fotografin und der TV-Star lernten sich im Jahr 2015 via Instagram kennen. Offenbar funkte es schnell zwischen ihnen, denn bereits ein Jahr später hielt der 39-Jährige um die Hand der Werbetexterin an. Im Jahr 2017 feierten sie schließlich ihre Traumhochzeit. Mittlerweile sind sie stolze Eltern von drei Kindern: Tochter Cleo James, Sohn Beau Bobby Bruce und Baby Cy Monroe.

Anzeige Anzeige

Instagram / nevschulman Nev Schulman, "Catfish"-Moderator

Anzeige Anzeige

Getty Images Laura Perlongo und Nev Schulman im September 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Nev so offen über den Unfall berichtet? Ich finde es sehr gut. Das ist für ihn sicher nicht leicht. Ich verstehe nicht, warum man das im Fernsehen und im Netz erzählen muss. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de