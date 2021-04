Erneuter Familienzuwachs bei Nev Schulman! Seit 2017 sind der "Catfish"-Moderator und seine Frau Laura Perlongo (35) verheiratet. Doch ihre Liebe krönten sie bereits ein Jahr zu vor mit ihrem ersten Kind – Töchterchen Cleo James. 2019 durfte sich das Mädchen über einen kleinen Bruder freuen. Doch Nev und Lauras Familienplanung ist noch nicht abgeschlossen. Mit einem witzigen Bild ihrer Rasselbande im Netz gaben die Turteltauben nun bekannt: Sie erwarten wieder Nachwuchs!

Für einen Instagram-Beitrag posierten Nev und Laura nun mit ihren zwei Kids – alle vier streckten ihren nackten Bauch in die Kamera, um zu verkünden: "Wir sind schwanger!", schrieb der Familienvater unter das lustige Pic. Seine Community zeigte sich total begeistert von dem Schnappschuss. "Oh mein Gott so süß! Herzlichen Glückwunsch" oder auch "Ihr habt meinen Tag damit versüßt", lauteten nur zwei der unzähligen Fan-Kommentare.

Auch die werdende Mutter meldete sich auf Social Media zu Wort: "Drei? Ah, es wird wild. Wünscht uns Glück", scherzte Laura und verdeutlichte aber auch ihre Freude auf ihren Nachwuchs. Weitere Details, etwa den Geburtstermin oder das Babygeschlecht verrieten die zwei aber noch nicht.

