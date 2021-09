Herzerwärmende News von dem "Catfish"-Star Nev Schulman! Der US-amerikanische Moderator und seine Frau Laura Perlongo (36) verkündeten im April, dass sie zum dritten Mal Nachwuchs erwarten. 2016 und 2019 durften die Turteltauben bereits Töchterchen Cleo James und Söhnchen Beau Bobby Bruce auf der Welt begrüßen. Nun ist die kleine Rasselbande um ein Familienmitglied gewachsen: Denn Nev und Lauras Baby ist da!

Das teilte der 36-jährige New Yorker nun per Instagram mit. Nev postete ein total niedliches Video von sich und dem Neugeborenen, in dem er das kleine Wunder total verliebt anschaut. Dazu schrieb er: "Willkommen auf der Welt, kleiner Mann", und verriet zugleich das Geschlecht seines Kindes. Laura und Nev haben also noch einen Jungen bekommen.

Unter dem Clip, in dem Nev seinem Sohn einen Kuss aufs Näschen gibt, gratulierten schon zahlreiche Fans zur Geburt: "Was für ein schöner Moment. Herzlichen Glückwunsch", kommentierte etwa ein User. Wie der kleine Mann heißt, verriet der Dreifach-Papa aber noch nicht.

Anzeige

Getty Images Nev Schulman und seine Frau Laura, 2019

Anzeige

Getty Images Nev Schulman und seine Frau Laura, 2019

Anzeige

Getty Images Nev Schulman, Moderator

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de