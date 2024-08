Nach Nevs Genickbruch: Laura Perlongo im Trauma gefangen

Vergangene Woche meldete sich Nev Schulman (39) mit einer besorgniserregenden Nachricht: Der Moderator war auf dem Fahrrad von einem Lastwagen erfasst worden und brach sich das Genick. Seine Frau Laura Perlongo (38) versetzte das in einen unglaublichen Schockzustand. "Seit Nevs Fahrradunfall bin ich in einem nicht linearen Trauma gefangen", gesteht die TV-Bekanntheit in einem Instagram-Beitrag. Immer wieder sei sie von Zusammenbrüchen geplagt, doch die Unterstützung, Liebe, Hilfsbereitschaft und Coolness, die die Familienmutter von ihren Fans, der Familie, den Ärzten und Krankenschwestern bekommt, beruhige sie immer wieder.

Nev befinde sich nach seinem schrecklichen Unfall wieder auf dem Weg der Genesung – doch dieser Prozess habe sowohl ihm als auch seinen Liebsten bereits einiges abverlangt. "Ihr werdet mich vielleicht hier und da auf der Straße weinen sehen", gibt Laura preis, doch abschließend fügt sie hinzu: "Aber eigentlich möchte ich nur sagen, dass ich die Liebe zu schätzen weiß. Nev und ich sind sehr glücklich und das wissen wir auch."

Mit der Nachricht des Genickbruchs versetzte der ehemalige Dancing with the Stars-Kandidat seine Fans in Schrecken. Dazu veröffentlichte Nev eine Reihe an Bildern und Videos aus dem Krankenhaus, in denen er unter anderem mit einem Gestell zur Heilung der Fraktur im Krankenhausbett liegt – mit einem leichten Lächeln auf den Lippen. Zur Entwarnung fügte er hinzu: "Ich bin nicht gelähmt. Bei meinen Händen war das einen Moment lang nicht sicher, aber der menschliche Körper ist unglaublich."

Anzeige Anzeige

Instagram / lauraperlongo Laura Perlongo im Mai 2021

Anzeige Anzeige

Instagram / nevschulman Nev Schulman im Krankenhaus im August 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de