"Catfish"-Moderator Nev Schulmans Frau erleidet Fehlgeburt

Das sind tragische Neuigkeiten. Der US-amerikanische Moderator und seine Partnerin Laura Perlongo (37) sind 2016 zum ersten Mal Eltern geworden, bevor sie sich ein Jahr später das Jawort gaben. Lange dauerte es nicht, bis die Familie weiteren Zuwachs bekam: 2019 erblickte ihr Sohn das Licht der Welt, zwei Jahre später folgte ein weiterer Sprössling. Bald hätten der "Catfish"-Moderator und seine Liebste ein weiteres Baby in den Armen halten können, doch Laura erlitt nun eine Fehlgeburt.

Auf Instagram verkündete Nevs Frau die Tragödie, dass sie ihr Kind im Mutterleib verloren hat. Im Anschluss teilte sie eine Reihe von Aufnahmen: So zeigt eines der Fotos ihren positiven Schwangerschaftstest, in einigen Videos sind ihre Kids zu sehen. "Das Leben eines Mädchens ist wie ein Trip. Leben und Tod, dasselbe Business wie immer. Ich brauche kein Mitleid oder so", schrieb die dreifache Mutter betrübt zu ihrem Beitrag und fügte dem kryptische Zeilen hinzu: "Es ist alles so intensiv und real, oder vielleicht ist es zart und flüchtig. Der Gewinn, der Verlust."

Wie groß der Verlust ihres Babys für sie ist, machte Laura in ihrem Post mehr als deutlich. "Es gibt immer noch viele Hände da draußen, die ich halten kann, fürs Erste", versuchte sich Nevs Partnerin aufzubauen. "Vielleicht für immer. Bis man mich ein nächstes Baby halten lässt, natürlich. Ich liebe dich", richtete sie das Wort an ihr verlorenes Kind.

Anzeige

Instagram / lauraperlongo Laura Perlongo, Frau von Nev Schulman

Anzeige

Instagram / lauraperlongo Nev Schulman mit seinen Kindern

Anzeige

Instagram / lauraperlongo Laura Perlongo im Mai 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de