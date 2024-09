Nach Genickbruch: Nev Schulman will einen Marathon laufen

Hinter Nev Schulman (39) liegen harte Wochen. Der "Catfish"-Moderator brach sich das Genick und musste lange im Krankenhaus bleiben. Doch nun hat er schon wieder große Pläne. Im Interview mit TMZ gibt Nev zu, dass er zwar immer noch starke Schmerzen hat, aber trotzdem bald einen Marathon laufen will. Das sei ohnehin in diesem Jahr geplant gewesen. Ursprünglich wollte Nev am Honolulu-Marathon im Dezember teilnehmen, nun soll es der NYC-Marathon im November werden.

In der kommenden Woche werde Nev geröntgt, um zu sehen, ob seine Wirbelsäule vollständig verheilt ist. Wenn das der Fall ist, darf der 39-Jährige seine Halskrause abnehmen. Erst dann könne der Moderator mit dem Training für den Marathon beginnen. Den werde Nev zusammen mit einem Kumpel laufen, der großes Verständnis für seine aktuelle Verfassung hat. Nevs großes Ziel ist es, den Marathon zu beenden – unabhängig davon, wie viel Zeit er braucht.

Doch was ist Nev eigentlich zugestoßen? Der ehemalige Dancing with the Stars-Teilnehmer wurde von einem Lastwagen erfasst, als er seinen Sohn mit dem Fahrrad von der Schule abholen wollte. "Ich habe mir das Genick gebrochen", berichtete der Verunglückte daraufhin auf Instagram und fügte hinzu: "Ich bin nicht gelähmt. Meine Hände waren eine Minute lang ein Fragezeichen, aber der menschliche Körper ist unglaublich."

Anzeige Anzeige

Instagram / nevschulman Nev Schulman im Krankenhaus im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / nevschulman Nev Schulman, "Catfish"-Moderator

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Nevs Plänen, bald einen Marathon zu laufen? Ich finde es toll, dass er so ehrgeizig ist! Ich finde, er sollte sich besser auf seine Genesung konzentrieren. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de