Nev Schulman nach Genickbruch wieder auf E-Bike unterwegs

Vor sieben Wochen hatte sich Nev Schulman (39) bei einem schweren Verkehrsunfall eine lebensgefährliche Verletzung zugezogen. Nun ist er wieder zurück auf der Straße: Anfang dieser Woche fuhr der "Catfish"-Star auf einem Elektrofahrrad durch New York City! In Aufnahmen, die TMZ vorliegen, sieht man ihn sichtlich gut gelaunt auf dem Gefährt im dichten Verkehr des Big Apples – lächelnd nimmt er sogar eine Hand vom Lenker, um den Fotografen zu winken. Mit dabei seine Frau Laura Perlongo (39): Sie sitzt zusammen mit ihrem Mann auf dem Bike und hält sich an ihm fest, beide tragen dabei einen Schutzhelm.

Normalerweise kennt man den Moderator stets mit einem Lächeln auf dem Gesicht – dieses traumatische Ereignis nahm ihn aber nicht nur körperlich mit. "Ich werde jetzt sogar emotional, weil alle Ärzte und Krankenschwestern so überrascht waren, dass ich mich noch bewegen kann", berichtete er wenige Wochen danach im Gespräch mit dem Magazin. Vergangenen August war der 39-Jährige mit dem Fahrrad unterwegs, als er von einem Lastwagen angefahren wurde. Bei dem schweren Unfall erlitt Nev unter anderem einen Genickbruch. Ein medizinisches Wunder, dass er es schaffte, sich von diesen Verletzungen ohne Langzeitfolgen zu erholen: "Sie sagten alle, dass es ungewöhnlich sei, einen Patienten laufen zu sehen, besonders nach einer derartigen Wirbelsäulenverletzung."

Anscheinend hat der dreifache Papa nicht vor, seinen Körper allzu lange zu schonen. Der ehemalige Dancing with the Stars-Teilnehmer war bereits vor seinem Unfall eine echte Sportskanone – das will er wohl auch weiterhin bleiben. Schon jetzt hat er große Pläne: Im Interview mit TMZ verriet er, dass er trotz anhaltender Schmerzen fest vorhabe, im November am NYC-Marathon teilzunehmen. Sein Ziel sei, den Lauf zu beenden – unabhängig davon, wie lange er dafür brauchen werde.

Instagram / nevschulman Nev Schulman im Krankenhaus im August 2024

Jerod Harris / Getty Images Nev Schulman, Produzent und Moderator der Show "Catfish"

