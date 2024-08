Von Lastwagen erfasst: Nev Schulman brach sich das Genick

Nev Schulman (39) versetzt seine Fans in Schrecken. Der Moderator meldet sich auf Instagram mit einem emotionalen Posting aus dem Krankenhaus. "Ich habe mir das Genick gebrochen", berichtet der einstige Dancing with the Stars-Teilnehmer. Er sei am Montag mit dem Fahrrad auf dem Weg gewesen, seinen Sohn von der Schule abzuholen, als er von einem Lastwagen erfasst wurde. Dennoch hatte Nev wohl wahnsinniges Glück im Unglück: "Ich bin nicht gelähmt. Meine Hände waren eine Minute lang ein Fragezeichen, aber der menschliche Körper ist unglaublich." Dazu postet er eine Reihe von Fotos und Videos, die seine schweren Verletzungen dokumentieren.

Nach dem schrecklichen Unfall und der ereignisreichen Woche hat der TV-Produzent mit einer Menge komplexer Gefühle zu kämpfen. Vor allem sei er jedoch unglaublich dankbar. "Ich habe Glück, dass ich hier bin, dass ich noch lebe, dass ich stehe und meine Familie umarme, dass ich auf eine vollständige Genesung hoffe", schildert Nev. Von den Ärzten höre er stets, wie viele Menschen mit vergleichbaren Verletzungen nie wieder laufen können. Er resümiert nachdenklich: "Es ist wahr, was man sagt – das Leben kann sich in einem Augenblick ändern."

Während der vergangenen Tage im Krankenhaus war seine Frau Laura Perlongo (38) stets an seiner Seite. 2016 hatte Nev um die Hand der TV-Persönlichkeit angehalten, 2017 gaben sie sich schließlich das Jawort. Die beiden sind Eltern von drei Kindern. 2016 war ihre Tochter Cleo James zur Welt gekommen, 2019 dann ihr Sohn Beau Bobby Bruce. 2021 stieß Baby Cy Monroe zu der Rasselbande hinzu. Im vergangenen Jahr hätte ein vierter Sprössling das Familienglück perfekt machen sollen, doch Laura erlitt eine Fehlgeburt.

Instagram / nevschulman Nev Schulman nach seinem Unfall

Instagram / nevschulman Nev Schulman und Laura Perlongo

