"Asexuell ist ganz cool": Hanka Rackwitz schwört dem Sex ab

Krasse Sex-Beichte im Allstars-Dschungelcamp: Hanka Rackwitz (55) möchte nie wieder Sex haben! Nachdem sie mit Mitcamper Gigi Birofio (25) über die Gründe ihrer Kinderlosigkeit gesprochen hatte, packt sie im Dschungeltelefon aus: "Ich habe Jahre verplempert, echt – alles immer nur, um geliebt zu werden. Irgendwie!" In der Vergangenheit habe sie oft mit Männern geschlafen, um zu hören, dass sie geliebt wird. "Und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich das alles nicht mehr will, weil eigentlich war ich vorher schon so, dass ich gedacht habe: 'Nee, asexuell ist ganz cool'", erklärt die Reality-TV-Bekanntheit.

Gigi, der Hanka eigentlich mit seinem alleinstehenden Onkel aus Italien verkuppeln wollte, fällt aus allen Wolken, als er hört, dass die 55-Jährige keinen Sex mehr haben möchte. "Wie willst du dann ein Kind machen?", fragt er verblüfft. Ein Leben ohne Sex kommt zumindest für den einstigen Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten nicht in die Tüte. "Das ist meine Religion!", betont er und ergänzt: "Die drei Regeln von Gigi: Sex. Essen. Schlafen."

Auch sonst passiert so einiges im Dschungel von Südafrika. In der gestrigen Folge gerieten Giulia Siegel (49) und Daniela Büchner (46) heftig aneinander. Giulia, die sich selbst zur Chefköchin ernannt hat, reagiert äußerst ungehalten auf den Vorschlag der Goodbye Deutschland-Bekanntheit, Abwechslung ins Essen zu bringen. "Blaff mich nicht von rechts an, rede normal mit mir. Heute Morgen ging es schon scheiße los von dir und das brauche ich nicht", giftete die Münchnerin.

RTL Luigi Birofio, Kandidat im Allstars-Dschungelcamp 2024

RTL Elena Miras, Kader Loth, Gigi Birofio, Giulia Siegel und Thorsten Legat im Allstars-Dschungelcamp

