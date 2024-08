Giulia Siegel eckt an: Droht ihr bald der Dschungel-Exit?

David Ortega (38) eckte im Allstars-Dschungelcamp zu sehr mit den anderen Stars an und musste deshalb gehen. Nach ihm macht sich nun auch Giulia Siegel (49) immer unbeliebter im Busch von Südafrika – mit beinahe jedem hat sie ein Thema. So ernannte sich das Model beispielsweise im Camp selbst kurzerhand zur Chefköchin, als Daniela Büchner (46) dann aber mal etwas Abwechslung hereinbringen wollte, zickte sie nur: "Blaff mich nicht von rechts an, rede normal mit mir. Heute Morgen ging es schon scheiße los von dir und das brauche ich nicht." Haben die Camper also schon bald die Nase voll und werfen sie aus dem Urwald?

Ganz unwahrscheinlich ist das nicht. Denn Giulia eckt wegen noch eines Punktes mit den anderen Promis an: Die Tochter von Ralph Siegel (78) hält sich nicht an die Campregeln und teilt ihre Zigaretten mit den anderen. Das zieht die 49-Jährige bereits seit Tag eins durch – und so langsam reicht es allen Beteiligten. Neuankömmling Elena Miras (32) versucht dazu in der heutigen Folge ein Machtwort zu sprechen. "Bald ist alles weg! [...] Wie kannst du so drauf scheißen und einfach deinen Willen machen?", fragt sie ihre Kontrahentin. Doch diese sieht das Problem nicht im Geringsten: "Ich bin bekannt als Raucherin. Ich bin bekannt, überall zu rauchen. Und dass uns alle Sachen weggenommen werden, ist in jeder Staffel immer das Gleiche!"

Auch bei den Promiflash-Lesern ist Giulia nicht unbedingt beliebt. In den vergangenen Tagen ergaben gleich mehrere Umfragen, dass kaum jemand sie als Gewinnerin der Legenden-Dschungelstaffel sieht. Und wenn sie sich weiter so mit allen streitet, könnte sie ohnehin schneller aus dem Camp fliegen, als ihr lieb ist...

RTL Elena Miras, Allstars-Dschungelcamperin 2024

RTL Giulia Siegel im Allstars-Dschungelcamp, 2024

