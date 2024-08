Dschungel-Bodyshaming? Giulia Siegel weist Vorwürfe von sich

In der sechsten Folge des Allstars-Dschungelcamps unterhalten sich Thorsten Legat (55) und Giulia Siegel (49) über den Körper ihrer Mitcamperin Sarah Knappik (37). Dabei äußern sich die beiden Realitystars nicht gerade elegant: Unter anderem meint die Blondine, ihre Dschungelcamp-Kollegin dürfe sich einfach nicht so gehen lassen. In ihrer Instagram-Story nimmt Giulia nun auf ihre Aussagen Bezug und verteidigt das Gesagte: "In einem Dialog mit Thorsten über den Wunsch von Sarah, dass sie gerne abnehmen würde, zu sprechen, ist kein Bodyshaming."

Auch für ihre harte Wortwahl findet Giulia eine Erklärung: "Fürs Zunehmen oder Abnehmen braucht es aber Willenskraft. Das ist eine Tatsache und kein Bodyshaming." Die Reality-TV-Bekanntheit untermauert ihre Aussagen mit ihren eigenen Erfahrungen: "Ich selber habe sieben Monate gekämpft, um zwölf Kilo abzunehmen und habe es durch den Dschungel und Heilfasten dort geschafft. Es ist nicht einfach, aber mit Disziplin geht alles."

Sarah hatte in den vergangenen Jahren nach eigener Aussage rund 20 Kilogramm zugenommen. "Ich hoffe, dass bei der Sarah der Dschungel eine Basis legt, dass sie ein bisschen abnehmen kann, weil sie sich das so sehr wünscht", kommentiert Giulia diese Tatsache im Zwiegespräch mit Thorsten. Der Ex-Kicker hingegen findet etwas direktere, fast zynische Worte bezüglich Sarahs äußerlicher Veränderung: "Warum hat die so einen dicken Bauch?"

RTL Sarah Knappik im Allstars-Dschungelcamp, 2024

RTL Thorsten Legat im Allstars-Dschungelcamp

