Dschungel-Spoiler: Thorsten und Giulia betreiben Bodyshaming

Im Allstars-Dschungelcamp geht es heiß her. Neben etlichen Streitereien zwischen den Campern scheinen nun auch hinterrücks die Krallen ausgefahren zu werden. So unterhalten sich Thorsten Legat (55) und Giulia Siegel (49) während ihrer Nachtwache in Folge sechs über ihre Mitstreiterin Sarah Knappik (37). Es geht darum, dass die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin in den vergangenen Jahren laut eigenen Aussagen etwa 20 Kilogramm zugenommen hat. "Ich hoffe, dass bei der Sarah der Dschungel eine Basis legt, dass sie ein bisschen abnehmen kann, weil sie sich das so sehr wünscht", behauptet Giulia. Thorsten findet etwas härtere Worte für Sarahs Kurven: "Warum hat die so einen dicken Bauch?", fragt er kritisch, worauf Giulia entgegnet: "Man darf sich nicht gehen lassen."

Auch an Winfried Glatzeder (79) lassen die beiden Lästermäuler kaum ein gutes Haar. Vor allem Giulia scheint ein Problem mit Winfrieds trockener Art zu haben. "Ich finde den so negativ. Ich habe ihn mal gefragt, warum er so ist", berichtet sie Thorsten und ergänzt: "Da hat er gesagt: 'Ich liebe das, Menschen zu verletzen und leiden zu sehen.'" Der Vater von Nico Legat (26) scheint den Worten seiner Mitcamperin etwas skeptisch zu begegnen. Daraufhin offenbart sie, dass Winfried selbst ihr bestätigt habe, "seine Frau und seine Enkelkinder [in der Vergangenheit] schlecht behandelt" zu haben.

Im Dschungeltelefon betont Thorsten anschließend, dass es sich bei ihrem Gespräch keineswegs um eine Lästerei gehandelt habe. "Worüber soll man sich denn unterhalten, wenn nicht über unsere Mitcamper?", fragt er, um seine Aussagen zu rechtfertigen. Auch Giulia, die bereits in einige Konflikte im Camp verstrickt war, ist davon überzeugt, niemandem Unrecht getan zu haben. Sie stellt klar: "Es wird hier ja immer wilder. Die Leute werden aggressiver, spezieller, respektloser, bösartiger."

Anzeige Anzeige

RTL Sarah Knappik im Allstars-Dschungelcamp, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Winfried Glatzeder, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Giulia und Thorstens Aussagen über ihre Mitstreiter? Ich finde das alles nachvollziehbar. Meiner Meinung nach geht das gar nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de