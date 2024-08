Ehe vorbei: So turbulent war Ben Affleck und J.Los Liebe

Nach langem Hin und Her haben Ben Affleck (52) und Jennifer Lopez (55) ihre Ehe endgültig beendet: Am 20. August – ihrem Hochzeitstag – wurde bekannt, dass die Sängerin die Scheidung von dem Hollywoodstar eingereicht hat. Das bestätigen Gerichtsdokumente, die TMZ vorliegen. Vor allem für J.Lo soll das Scheitern ihres zweiten Beziehungsanlaufs mit Ben schwer zu ertragen sein. "Sie dachte wirklich, sie hätte endlich ihr Happy End gefunden. Doch dann hat Ben ihr den Boden unter den Füßen weggezogen", erklärte ein Insider gegenüber OK!. Die Ära Bennifer endet nun nach Monaten der Spekulation – und Promiflash blickt für euch auf Ben und J.Los wilde Liebesgeschichte zurück.

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de