Erste Pfund-Münzen mit Bild von König Charles sind im Umlauf

Es ist ein historischer Moment für die Briten: Seit dieser Woche sind die ersten Ein-Pfund-Münzen mit dem Abbild von König Charles III. (75) in Großbritannien im Umlauf. Wie unter anderem OK! berichtet, werden fast drei Millionen Stück dieser neuen Münzen landesweit über Banken und Postämter verteilt. Auf der Rückseite der Münze prangen als Symbol für Charles' Engagement im Bereich Naturschutz zwei britische Bienen, während die Vorderseite das offizielle Profilbild des Königs zeigt.

Rebecca Morgan, Direktorin für Gedenkmünzen bei The Royal Mint, gab dazu bekannt: "The Royal Mint prägt seit Alfred dem Großen die Münzen jedes britischen Monarchen und es ist eine Ehre, bekannt zu geben, dass die Ein-Pfund-Münze von König Charles III. nun im Umlauf ist." Sie fügte hinzu, dass die neuen Designs Hoffnung auf wichtige Gespräche über den Schutz der bedeutenden Art der Bienen machen. Immerhin spiegeln ganze acht Designs, inspiriert von Flora und Fauna, das Umweltbewusstsein des Königs wider und umfassen Werte von einem Pence bis zwei Pfund. Die Geldstücke werden aktuell neben den Münzen zirkulieren, die das Bildnis der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96) tragen. Letztere sollen nach und nach ersetzt werden, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind.

Seit dem 5. Juni gibt es in Großbritannien auch Geldscheine mit dem Konterfei des 75-Jährigen. Die Banknoten mit Charles' Porträt haben einen Wert von fünf, zehn, 20 und 50 Pfund – also umgerechnet bis zu 58,74 Euro. Laut der Bank of England beschränkt sich der Höchstbetrag pro Person auf 300 Pfund, was rund 352 Euro entspricht. Die bisherige Auflage von der verstorbenen Queen bleibt auch hier vorerst weiter bestehen.

König Charles, 2024

König Charles mit den ersten Geldscheinen seines Porträts

