Welch rührende Worte! Gemeinsam mit Brittany Murphy (✝32) stand Alicia Silverstone (42) für den 1995 erschienen Filmhit Clueless vor der Kamera. Die beiden spielten in der Teeniekomödie die Hauptfiguren Cher und Tai. Doch Brittany starb 2009 im Alter von nur 32 Jahren an einer Lungenentzündung. Ihr Tod jährt sich im kommenden Dezember bereits zum zehnten Mal. Alicia denkt aber bis heute oft an ihre verstorbene Kollegin!

Alicia erinnert sich noch haargenau an Brittanys Vorsprechen für die Rolle der Tai. Ihre schauspielerische Leistung hätte sie damals einfach umgehauen, erklärt die Blondine während eines Gesprächs bei der Chicago Comic & Entertainment Messe. Sie habe der Regisseurin Amy Heckerling gesagt, dass Brittany, falls sie es nicht selbst gesehen habe, die perfekte Wahl für die Rolle sei, da sie einfach so gut war. “Clueless” wurde auch für seine Zitate bekannt. Eines davon weiß die Schauspielerin bis heute. "Ich liebe es, wenn sie sagt: ‘Du bist eine Jungfrau, die nicht fahren darf’. Das ist einer meiner Lieblingsmomente des Films. Sie schaut dann so schön zerknirscht", schwärmt Alicia von Brittany.

Zu einem weiteren "Clueless"-Kollegen pflegt die 42-Jährige ein freundschaftliches Verhältnis: So war sie vor Kurzem mit ihrem damaligen Co-Star Paul Rudd (49) essen. Wie sie auf ihrem Social-Media-Kanal verriet, bestellte der "Antman"-Star extra veganes Essen – Alicia ernährt sich und ihren siebenjährigen Sohn Bear tierproduktfrei.

Getty Images Brittany Murphy im Februar 2008

Getty Images Alicia Silverstone im März 2019

Action Press / Wiese/face to face "Clueless"-Cast

