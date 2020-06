Ganz normal oder merkwürdig? Alicia Silverstone (43), die durch ihre Traumrolle im Kultfilm Clueless berühmt geworden ist, hat schon in der Vergangenheit mit kuriosen Erziehungsmethoden für Furore gesorgt. Die Schauspielerin hat bereits 2012 verraten, dass sie Sohn Bear Blu Jarecki das Essen wie eine Vogelmama vorkaut. Nun hat die Schauspielerin außerdem enthüllt: Sie und der Neunjährige lassen sich auch mal zusammen ein Bad ein!

In einem Interview mit der New York Times erzählt Alicia von ihrer Routine in der Isolationszeit und kommt dabei auch auf ihre ungewöhnlichen Waschgewohnheiten zu sprechen: Fast beiläufig erwähnt das Californiagirl, dass sie mit Bear – ihrem gemeinsamen Kind mit ihrem Ex-Mann Christopher Jarecki – bade. Sie genieße allerdings auch ihre Zeit alleine in der Wanne. "Wenn er nicht bei mir ist, und ich ein Bad nehme, dann fühlt sich das wirklich wohltuend und entspannend an", gesteht der "The Lodge"-Star.

Trotz der Kritik, die für ihre Art der Kindererziehung erntet, hat Alicia weiterhin vor, für das einzustehen, was sie für richtig erachtet. "Ich bin so etwas wie 'der Freak', und ich schätze, darauf bin ich stolz", erklärt die 43-Jährige.

Instagram / aliciasilverstone Alicia Silverstone und ihr Sohn Bear im Juli 2019

Getty Images Alicia Silverstone bei der Oscar-Afterparty in Beverly Hills im Februar 2020



