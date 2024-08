Nach Umzug zu Olli: Sandy Meyer-Wölden ist frisch verliebt

Sandy Meyer-Wölden (41) ist frisch verliebt! Erst vor Kurzem verkündete die Podcasterin, dass sie wieder bei ihrem Ex-Ehemann Oliver Pocher (46) eingezogen ist. Viele Fans vermuteten daraufhin, dass die beiden wieder am Anbandeln sind. Wie Bunte nun aber berichtet, schlägt das Herz der fünffachen Mutter für einen anderen: Der Unternehmer Alexander Müller soll der neue Mann an Sandys Seite sein. Er soll laut Informationen von Bild drei Kinder haben und ebenfalls in Köln wohnen. Angeblich lernten sich die beiden beim Greator-Festival, einer Veranstaltung für Coaching und Persönlichkeitsentwicklung, kennen.

Ex-Mann Olli soll Sandys neue Flamme bereits kennengelernt haben. Gemeinsam sollen sie mit Freunden ein Rammstein-Konzert im Juli besucht haben. Doch das war nicht die einzige musikalische Veranstaltung, die das neue Paar gemeinsam genoss: Laut dem Blatt waren sie außerdem bei Coldplay, Taylor Swift (34) und dem Parookaville-Festival.

Ob auch Olli bald eine neue Partnerin in seinem Leben haben wird? Anfang August machte der Comedian im Interview mit RTL eine Andeutung, die die Gerüchteküche anheizte: "Ja, die Stadt der Liebe hat Auswirkungen auf alle Menschen. Ob man dann wie und wen auch immer liebt, das muss jeder selbst entscheiden. Aber die Chance ist auf jeden Fall da." Allerdings verriet er nicht, was genau er damit meinte.

Anzeige Anzeige

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden im August 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress Oliver Pocher, Comedian

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Sandy einen neuen Partner hat? Total schön! Ich freue mich für sie. Ich finde es schade, dass sie nicht wieder mit Olli zusammen ist. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de