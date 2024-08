"Chance ist da": Spielt Olli Pocher hier auf neue Liebe an?

Ist Oliver Pocher (46) etwa neu verliebt? Aktuell machen Gerüchte um eine neue Frau an der Seite des Comedians die Runde. Auch seine Ex-Frau Amira Pocher (31) kurbelte die Gerüchteküche erst vor wenigen Tagen ordentlich an. Olli befindet sich momentan in der Stadt der Liebe, um die Olympioniken von der Tribüne aus anzufeuern. Im Interview mit RTL macht die TV-Bekanntheit allerdings nun eine Andeutung, die viel Spielraum für Spekulationen lässt: "Ja, die Stadt der Liebe hat Auswirkungen auf alle Menschen. Ob man dann wie und wen auch immer liebt, das muss jeder selbst entscheiden. Aber die Chance ist auf jeden Fall da." Was Olli damit genau sagen will, behält er jedoch für sich.

Schon beim Auftakt der Olympischen Spiele wurde Olli in weiblicher Begleitung gesichtet. Während er gespannt auf das Geschehen des Sportevents starrte, saß neben ihm eine blonde Frau in einem grünen Kleid. Ihr Körper wurde von auffälligen Tattoos geschmückt. Die Identität der Frau ist zwar nicht bekannt, laut Bild-Informationen soll die Beziehung zwischen Olli und der Blondine allerdings nur ganz locker sein und keine ernsten Absichten verfolgen.

Dass Olli gemütliche Tage in Paris genießt, scheint Amira nicht wirklich zu gefallen. In ihrem Podcast "Liebes Leben" wetterte die Moderatorin ordentlich gegen ihren Ex und machte ihrem Ärger Luft. Offenbar hätte der 46-Jährige bis Ende Juli seine Kinder betreuen sollen, bat Amira jedoch, ob sie für ihn einspringen könnte. "Ja, wer ist denn die Blondine in Paris? Deshalb halte ich dir jetzt den Rücken frei...", schimpfte Amira.

Anzeige Anzeige

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Amira und Oliver Pocher im Juli 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Olli spielt mit dieser Aussage auf eine neue Liebe an? Ja, das ist doch ganz eindeutig. Nee, die Aussage hat gar nichts damit zu tun. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de