Schon vor vier Wochen: Ashanti ist erstmals Mama geworden

Es ist offiziell: Ashanti (43) und Nelly (49) durften ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt willkommen heißen. Das bestätigt die Sängerin nun mit einem Instagram-Beitrag, auf dem sie ihren After-Baby-Body auf einem Spiegel-Selfie präsentiert. "Ich habe schon lange darauf gewartet, Mutter zu werden, aber nichts konnte mich auf alles vorbereiten, was die Mutterschaft mit sich bringt. So sieht das Wochenbett aus", schreibt sie unter ihren Schnappschuss und fügt voller Dankbarkeit hinzu: "Ich bin so stolz auf meinen Körper, dass er mir mein Baby geschenkt hat."

In einem Video, das sie ebenfalls in dem Beitrag postet, gibt die frischgebackene Mama ihren Fans auch Aufschluss darüber, wie lange ihr Sprössling mittlerweile auf der Welt ist: "Vier Wochen nach der Geburt." Gegenüber People verrät der Vertreter des berühmten Paares weitere Details – einschließlich des Namens des Neugeborenen: "Ashanti und Nelly haben am 18. Juli 2024 ihren kleinen Jungen, Kareem Kenkaide Hayes, willkommen geheißen. Die stolzen und glücklichen Eltern sind so verliebt in ihn."

Erst im April dieses Jahres hatte Ashanti die Gerüchte um eine Schwangerschaft öffentlich bestätigt. Die süßen Babynews hatte die 43-Jährige mit einem Clip auf Instagram verkündet. In dem Video bereitet sich die Sängerin auf einen Bühnenauftritt vor und wird von ihrer Mutter gefragt, wie lange ihre Vorbereitungen noch dauern würden. Darauf entgegnete Ashanti nur frech: "Ich werde ungefähr neun Monate brauchen", und ließ die Bombe damit endgültig platzen.

Instagram / ashanti Nelly und Ashanti im Mai 2024

Getty Images Ashanti und Nelly im Jahr 2012

