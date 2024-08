Trotz Scheidung: Ben Affleck und J.Los Kids haben Priorität

Seit wenigen Stunden ist es offiziell: Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) lassen sich nach zwei gemeinsamen Ehejahren scheiden. Das bestätigten mehrere Insider gegenüber People. Aber wie sieht es mit den insgesamt fünf Kindern der Schauspieler aus? Ein Insider verrät : "Ihr Nachwuchs ist ihre oberste Priorität – so ist es immer schon gewesen." J.Lo ist Mutter der Zwillinge Emme Maribel Muñiz (16) und Maximilian David Muñiz (16). Ben hat drei Kinder namens Violet Affleck (18), Fin Affleck (15) und Samuel Affleck (12) aus seiner früheren Beziehung mit Jennifer Garner (52).

Obwohl die Trennung der beiden Hollywoodstars für zahlreiche Schlagzeilen sorgt, scheinen die fünf Jugendlichen das Liebes-Aus gut wegzustecken. Das behauptet zumindest eine weitere Quelle gegenüber Page Six. "Bens Kinder nehmen das Ganze gut auf, genauso wie Jennifers Kinder", verrät der Informant und führt weiter aus: "Alle sind bereit, jetzt nach vorne zu schauen."

Dass sein Nachwuchs an erster Stelle steht, zeigte Ben zuletzt bei den Vorbereitungen für Violets Start an der Uni. Statt wegen der Trennung Trübsal zu blasen, fokussiert sich der 52-Jährige aktuell darauf, die Teenagerin zu unterstützen. Ein Insider machte gegenüber dem Onlinemagazin deutlich: "Es ist natürlich eine große Sache für die ganze Familie, und sie waren alle so aufgeregt in den letzten Wochen."

Juliano/X17online.com Ben Affleck mit seinen Kindern im Juli 2021

Backgrid Violet Affleck, 2019

