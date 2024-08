Trotz Ehedrama: Ben Affleck widmet sich Violets Uni-Start

Ben Affleck (52) und Jennifer Lopez (55) sollen sich wohl kurz vor der Scheidung befinden. Aber statt Trübsal zu blasen, setzt der Hollywoodstar seine Prioritäten anderweitig: Er fokussiert sich auf den bevorstehenden Uni-Start seiner Tochter Violet Affleck (18). Das behauptet zumindest ein Insider gegenüber People. "Ben ist sehr darauf konzentriert, alles für Violets Umzug vorzubereiten", meint die Quelle und führt aus: "Es ist natürlich eine große Sache für die ganze Familie, und sie waren alle so aufgeregt in den letzten Wochen."

Dies sei auch der Grund dafür, dass Ben seinen 52. Geburtstag vor wenigen Tagen nur im engsten Kreis seiner Familie verbrachte und keine große Party veranstaltete. Die Quelle verrät: "Er wollte nicht ausgehen, um zu feiern. Die Kinder hatten Geschenke für ihn, es war sehr süß." Trotz des Rosenkriegs war wohl sogar Bens Noch-Ehefrau anwesend, die beim heimlichen Verlassen seines Anwesens von Paparazzi gesehen worden war.

Was die angebliche Trennung des Schauspielers und J.Lo anbelangt, halten sich die Eheleute bisher eher bedeckt. Aber was sind die Gründe für das plötzliche Liebes-Aus? Wie ein Insider gegenüber Us Weekly ausplauderte, sollen beide auf "völlig unterschiedlichen Seiten" stehen. Auch die Karriere der Sängerin habe wohl eine Rolle gespielt. "Sie hat begonnen, ihre Arbeitsverpflichtungen hochzufahren, was Ben zermürbt. Kleine Missverständnisse wuchsen zu größeren Streitigkeiten heran", merkte der Insider an.

