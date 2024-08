Wirbelsäulen-Erkrankung: Jessica Haller hat OP überstanden

Jessica Haller (34) musste wegen ernster Probleme an der Wirbelsäule operiert werden. Ein Eingriff, der der Influencerin vorab sichtlich Sorgen bereitete, wie sie mit ihren Fans teilte. Nun meldete sie sich nach dem Eingriff zu Wort – und hat sogar schon ein Lächeln auf den Lippen. "Alles gut überstanden", schreibt sie bei Instagram. Dazu gibt es ein Bild aus der Klinik: Sichtlich erschöpft liegt Jessica im Krankenhausbett, schmunzelt aber leicht in die Kamera.

Anfang des Monats teilte Jessica ihren Fans mit, dass sie sich einer OP unterziehen muss. "Ich habe gestern den halben Tag durchgeweint. Mein OP-Termin steht", erzählte sie. Der Grund sei eine Erkrankung an der Wirbelsäule, die die 34-Jährige nicht genauer spezifizierte. Sie habe aber schon in den Jahren zuvor immer wieder starke Rückenschmerzen gehabt. Der Versuch, die Schmerzen mithilfe eines Therapeuten in den Griff zu bekommen, misslang. Nun komme sie nicht mehr an der OP vorbei und sei nervös: "Ich sage es euch ehrlich: Ich habe solche Angst!" Sie wolle aber positiv bleiben.

Immer mal wieder versetzt Jessica ihre Follower mit ihren gesundheitlichen Problemen in Aufruhr. So auch vergangenes Jahr, als sie plötzlich von einem Notarzt abgeholt werden musste. "Dann kam sie einfach plötzlich, diese Blockade und ich konnte weder laufen noch sitzen. Also blieb mir nichts anderes übrig, als den Notarzt zu rufen", schilderte die Frau von Johannes Haller (36) die beängstigende Situation. Eine genaue Ursache konnte sie nicht benennen – allerdings glaubte sie, dass der Stress kurz vor ihrem Song-Release möglicherweise der Auslöser gewesen sein könnte.

Anzeige Anzeige

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / jessica_haller Jessica Haller und Johannes Haller mit Tochter Hailey im August 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de