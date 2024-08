Diese Fotos zeigen Ben Affleck und J.Lo am Tag der Trennung

Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) lassen sich scheiden. Auch wenn bereits monatelang spekuliert wurde, ob sich das Paar getrennt hat, kam die Nachricht für viele Fans als Schock – weswegen es auch nicht verwunderlich ist, dass sich einige fragen, was genau zwischen der Sängerin und dem Schauspieler vorgefallen ist. Was feststeht, ist: Den Tag ihrer Trennung – den J.Lo in den Dokumenten als den 26. April 2024 datiert – verbrachten die beiden getrennt und in verschiedenen Städten. Das zeigen Fotos, die TMZ vorliegen.

Während die "On the Floor"-Interpretin in einem übergroßen Sweatshirt und Jeans in New York City gesichtet wurde, fotografierten Paparazzi den "Gone Girl"-Darsteller auf dem Weg in sein Büro in Beverly Hills. Das bedeutet, dass sich die beiden auf entgegengesetzten Seiten des Landes befanden und etwa 4.500 Kilometer voneinander entfernt waren. Da stellt sich die Frage – haben J.Lo und Ben an diesem bedeutsamen Tag ihrer Trennung überhaupt miteinander kommuniziert? Oder entschied sich die 55-Jährige allein für das Beziehungs-Aus?

Die persönliche Situation des "Batman"-Stars ist wohl eine Erklärung für seinen Auftritt während des Roasts vom ehemaligen Football-Spieler Tom Brady (47), der wenige Tage nach seinem Ehe-Aus stattfand. Während diesem schien Ben sehr verärgert zu sein: Er hielt eine wütende Rede über Fans in den sozialen Medien – weshalb sich einige über ihn lustig machten. "Die Art und Weise, wie Ben Affleck bei der Tom-Brady-Veranstaltung auftrat, macht jetzt viel mehr Sinn", zeigt sich nun ein Nutzer verständnisvoll auf X.

Jennifer Lopez und Ben Affleck, 2023

Tom Brady und Ben Affleck beim G.R.O.A.T The Greatest Roast Of All Time: Tom Brady, Mai 2024

