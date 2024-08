Es wird heiß im Dschungel: Kader und Winfried im Intim-Talk

Der Schlaf- und Nahrungsmangel im Allstars-Dschungelcamp beginnt den Promis so langsam zu Kopf zu steigen. Wie Kader Loth (51) es im Dschungelcamp so schön zusammenfasst: "Wir verblöden hier wirklich. Wir reden hier schon über Dinge, die wir eigentlich privat halten wollen." Auch sie selbst bleibt von solchen Gesprächen nicht verschont. Bei ihrer Nachtwache mit Winfried Glatzeder (79) kommen plötzlich sehr intime Themen zur Sprache. Der Schauspieler bringt das Gespräch mit einer simplen Aussage ins Rollen: "Man kriegt [vor dem Tod] manchmal sogar noch mal eine Erektion." Da wird Kader hellhörig und fragt ihren Mitcamper, ob es im hohen Alter noch möglich ist, Sex zu haben. "Ja, klar. Wenn er reich genug ist, dann könnte man den Versuch mal starten", scherzt er.

Kader gehe es jedoch eher darum, ob es rein körperlich noch möglich ist, sexuelle Gefühle zu empfinden. "Da muss ich mal nachfragen", sagt Winfried trocken, während sich Sarah Knappik (37) und Elena Miras (32) in ihren Betten prächtig wegen des Gesprächs amüsieren. Kader lässt nicht locker, immerhin können Männer auch im hohen Alter noch Kinder zeugen. Winfried stellt daraufhin klar: "Du brauchst eine junge Frau, keine alte und vergammelte." Dabei zeigt er in Kaders Richtung. Die TV-Bekanntheit schiebt das im Dschungeltelefon auf Winfrieds fortgeschrittenes Alter. Immerhin baue er schon ab und sei auch hin und wieder etwas verwirrt. "Ich knall' dir eine von der Seite rein", nimmt Kader den kleinen Seitenhieb mit Humor. Es sei ihr allerdings ein Rätsel, was junge Frauen an älteren Partnern schätzen. Auch darauf hat Winfried natürlich eine klare Antwort: "Das ist Geld, das mich erotisch macht." Damit hat Winfried seiner Mitstreiterin die perfekte Vorlage für einen Spaß auf seine Kosten gegeben: "Aber welches Geld, du hast doch nichts."

Nicht nur Kader und Winfried haben mit den unvermeidbaren Nebenwirkungen der Dschungel-Teilnahme zu kämpfen. Auch Gigi Birofio (25) kommt langsam an seine Grenzen. Bei ihm ist es jedoch weniger der psychische Verfall als der körperliche. Das liegt vor allem an der begrenzten Anzahl an Zigaretten, die den Campern zur Verfügung steht. Um zu sparen, gibt Gigi seine letzte Kippe Elena, die sie bis nach dem Abendessen verwahren soll. Später knickt er jedoch ein und gibt seiner Sucht nach.

RTL+ Elena Miras, Allstars-Dschungelcamp-Teilnehmerin

RTL+ Gigi Birofio, Realitystar

