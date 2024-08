Stimmung kippt: Gigi leidet unter Nikotinentzug im Dschungel

Für Luigi Birofio (25) alias Gigi, gestaltet sich die Zeit im Allstars-Dschungelcamp besonders schwierig. Während die anderen Camper mit Hunger, Kälte und Rückenschmerzen zu kämpfen haben, raubt Gigi eine andere Sache sämtliche Energiereserven: Er hat keine Zigaretten mehr! Genauer gesagt hat er in Folge sechs noch genau einen Glimmstängel übrig. Diesen möchte er sich jedoch für nach dem Abendessen aufsparen. Mit den Worten "Egal was ich sage, egal was ich mache, du sagst nein. Auch wenn ich dich anflehe, auch wenn ich dir eine Hand abschneide. Du sagst nein!" bittet er seine Mitcamperin Elena Miras (32) darum, seine Zigaretten bis dahin zu verwahren und übergibt ihr die Packung seiner Begierde.

Schon nach wenigen Minuten verlässt den Italiener jedoch seine Willenskraft. Er beginnt verzweifelt, Elena dazu zu bringen, ihm seine Kippe zu geben. "Nein, du rauchst nicht, geh weg!", wehrt sie seine hilflosen Versuche ab. Mit seiner letzten Kraft jagt er die Schweizerin durchs Camp, bis es in einer wilden Rangelei auf dem Boden endet, die die übrigen Camper lautstark anfeuern. Elena übergibt die Zigarette schließlich Eric Stehfest (35), da sie diese nicht mehr verteidigen kann. "Nur einen Zug", jammert Gigi und verhält sich wie ein bockiges Kleinkind, während er sich kraftlos von einer Ecke des Camps in die nächste schleift und seinen Kopf wimmernd an Thorsten Legat (55) abstützt.

Bisher schlug sich der Realitystar ganz gut im südafrikanischen Busch. Bei seiner ersten Dschungelprüfung konnte Gigi ganze neun Sterne mit ins Camp nehmen. Wenn der Nikotinentzug jedoch schlimmer wird, sollte wohl lieber jemand anderes für ein reichliches Abendessen sorgen. Die Camper bangen schon seit einigen Folgen um ihre Wertgegenstände, da die eine oder andere Regel bereits gebrochen wurde. "Ich glaube schon, dass das so ein bisschen sein Endgegner hier ist, die Zigaretten", befürchtet Eric und ergänzt: "Also wenn sie ihm die komplett wegnehmen, dann wird es heftig."

RTL Gigi Birofio, Elena Miras und Thorsten Legat im Allstars-Dschungelcamp

RTL Luigi Birofio in der Allstars-Dschungelprüfung, 2024

