Fahren Dschungel-Stars diesen Prüfungsklassiker an die Wand?

Auch am siebten Tag müssen sich die Legenden im Allstars-Dschungelcamp wieder einer Prüfung stellen – und dieses Mal wartet ein echter Klassiker. Für Gigi Birofio (25), Kader Loth (51) und Thorsten Legat (55) geht es zum "Großen Preis von Mpumalanga". Fast in jedem Dschungelcamp ist diese Prüfung dran und alle drei mussten sich ihr schon einmal stellen. Und so gehts: Einer hört nichts, einer sieht nichts und einer darf nicht sprechen. So müssen sie mithilfe eines Autos durch einen Parkour fahren und so viele Sterne wie möglich sammeln. In 20 Jahren Dschungelcamp war bei dieser Challenge noch nie jemand so richtig erfolgreich. Ob die drei Promis das Blatt heute wenden können? Ja, können sie! Obwohl das Auto kaputtgeht und Thorsten die letzten Meter schieben muss, sackt das Trio acht von elf Sternen ein und sichert dem Camp ein leckeres Abendessen.

Dieser Sterne-Erfolg soll im Camp natürlich gebührend gefeiert werden. Die drei Kandidaten sind besonders stolz auf ihre Leistung. Das sollen die anderen aber nicht sofort merken "Ihr wisst ja auch, dass da einige im Camp sind, die wünschen uns den Erfolg nicht, weil es jetzt was ist? Konkurrenz", schlussfolgert Thorsten und erklärt seinen Plan: "Also wir gehen rein. Du darfst nicht lachen, ernst bleiben. Wir haben uns gegenseitig angeschrien und es ist eskaliert, deshalb ist die Prüfung abgebrochen. [...] Nach fünf Minuten sagt Gigi: 'Wir haben acht Sterne!'" So sehen sie dann, wem "die Kinnlade runterfällt", so der ehemalige Fußballer. "Dann wissen wir, wer unsere Feinde sind", meint Kader. Gesagt, getan! Allerdings durchschauen die anderen den Bluff schnell und bei der Anzahl der Sterne ist der Jubel groß.

Ein besonderes Auge hat Thorsten auf Giulia Siegel (49), die zuletzt immer häufiger Mittelpunkt der Streitereien war. Der Kicker habe den "flammenden Blick" der DJane genau gesehen. Wird es für Giulia beim nächsten Exit etwa eng? Aktuell scheint sie bei den meisten ganz oben auf der Abschussliste zu stehen. Egal, ob es um das tägliche Kochen geht oder den Umgang mit den Luxusartikeln – so richtig recht kann sie es niemanden machen. Würde sie als nächste rausgewählt werden, wäre sie bereits die Zweite, die die Camper nach Hause schicken – schon an Tag 3 entschieden sie sich für David Ortega (39), der das Camp sofort verlassen musste.

Gigi Birofio, Kader Loth und Thorsten Legat, Allstars-Dschungelcamp-Teilnehmer 2024

Giulia Siegel im Allstars-Dschungelcamp

