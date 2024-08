Es ist Exit-Day: Drehen die Dschungel-Stars jetzt durch?

Tag sieben im Allstars-Dschungelcamp, wie Moderator Jan Köppen (41) immer so schön zu sagen pflegt. Und das bedeutet: Heute muss einer der Legenden seine Koffer packen – der nächste Exit steht an. Doch wen könnte es treffen? Zur Erinnerung: Im Allstars-Camp dürfen nicht die Fans, sondern die Promis selbst entscheiden, wer die Heimreise antreten muss. Somit könnte sich in den vergangenen Folgen bereits angedeutet haben, wer nach David Ortega (39) den Busch verlassen muss: Giulia Siegel (49). Das Model eckt in der Wildnis mit allen an, sei es wegen des Essens oder sonstigen Kleinigkeiten. Davon hatten ihre Mitstreiter zuletzt die Nase gestrichen voll. Oder wirft jemand freiwillig das Handtuch?

Hanka Rackwitz (55) drohte nach einem großen Zoff bereits den Legenden-Dschungel ganz ohne Zwang zu verlassen – tat es letztlich aber doch nicht. Jedoch liegen bei der einstigen "Mieten, Kaufen, Wohnen"-Bekanntheit die Nerven inzwischen mehr als nur blank. Besonders Elena Miras (32) treibt sie regelmäßig zur Weißglut, zudem fühlt sie sich unverstanden. Auch Kader Loth (51) kommt langsam an ihre Grenzen, ebenso wie Georgina Fleur (34). Derweil wirkt es so, als könnte Mola Adebisi (51) und Sarah Knappik (37) nichts aus der Ruhe bringen. Daniela Büchner (46) hält sich bisher eher im Hintergrund, was möglicherweise eine schlaue Taktik sein könnte. Winfried Glatzeder (79) fällt ebenfalls kaum auf.

Oder trifft es letztlich jemanden, den die anderen V.I.P.s als zu große Konkurrenz sehen? Eric Stehfest (35) glänzte beispielsweise bei seiner Solo-Prüfung und holte alle möglichen zwölf Sterne. Zudem hält er sich aus dem ganzen Drama rund ums Lagerfeuer beinahe völlig raus. Doch auch Thorsten Legat (55) und Luigi Birofio (25) sind stark einzuschätzen. Wer also fliegt heute Abend raus? Stimmt jetzt unten ab!

Anzeige Anzeige

RTL Giulia Siegel im Allstars-Dschungelcamp

Anzeige Anzeige

RTL Luigi Birofio in der Allstars-Dschungelprüfung, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wer gehört nicht länger in den Allstars-Dschungel? Hanka Rackwitz! Giulia Siegel! Thorsten Legat! Mola Adebisi! Sarah Knappik! Daniela Büchner! Kader Loth! Eric Stehfest! Luigi Birofio! Georgina Fleur! Winfried Glatzeder! Elena Miras! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de