Giulia Siegels Mutter nimmt sie vor Dschungelstars in Schutz

Giulia Siegel (49) macht sich bei ihren Mitcampern im Allstars-Dschungelcamp immer unbeliebter. Die DJane eckte mittlerweile mit beinahe allen anderen Stars an und scheint in jeden Konflikt verstrickt zu sein. Die Camper unterstellen ihr sogar, absichtlich egoistisch zu handeln und sich bewusst vom Team abzuwenden. Nun schaltet sich Giulias Mutter Dunja Siegel ein. Dass so schlecht mit ihrer Tochter umgegangen wird, will sich Dunja nicht gefallen lassen. Gegenüber Bild macht sie ihrem Ärger ordentlich Luft: "Das ist ungerecht und unfair! Giulia hat es nicht verdient, dass die Leute so über sie reden! Das tut mir weh." Außerdem behauptet sie, dass in den Folgen nur Ausschnitte gezeigt werden, in denen das Model nicht gut wegkommt. Dunja stellt klar: "Giulia ist ein liebevoller Mensch, hilfsbereit, beschützend. Ein Menschenfreund."

Dunja sieht ein, dass ihre Tochter ab und zu ein wenig über die Stränge schlägt. "Giulia ist vom Sternzeichen her ein doppelter Skorpion. Skorpione sticheln gern, das kann sie nicht ändern", begründet Dunja die provokante Art der Moderatorin. Giulia sei allerdings so viel mehr als das: "Dazu ist sie eine hochintelligente, begabte, erfolgreiche Frau." Der Fehler liege hier eher bei den übrigen Campern, da sie diese Seite ihrer Tochter nicht erkennen. Dunja dreht den Spieß kurzerhand um und verpasst den Dschungel-Legenden einen Denkzettel: "Sie ist ehrlich und versucht nicht, Mitleid zu erheischen, um Stimmen zu bekommen, wie es die anderen tun."

Vor allem bei dem Dreiergespann Kader Loth (51), Danni Büchner (46) und Giulia krachte es in einer früheren Folge gewaltig. Grund dafür war Dannis Entscheidung als Teamchefin, dass Giulia das Kochen jemand anderem überlassen soll. Während der Zubereitung des Abendessens wurde die Unternehmerin gefragt, ob sie eine Reiskruste machen könne. Daraufhin wetterte Giulia, dass sie nicht dafür verantwortlich sei. Dani gefiel der Ton der Schauspielerin gar nicht und wies sie darauf hin, woraufhin Giulia entgegnete: "Blaff mich nicht von rechts an, rede normal mit mir. Heute Morgen ging es schon scheiße los von dir und das brauche ich nicht." Anschließend eskalierte die Situation so sehr, dass Kader schließlich der Kragen platzte. "Du bist nicht kritikfähig, du bist ein Weichei", schrie sie Giulia an.

Getty Images Dunja Siegel und Giulia Siegel im Februar 2017

RTL Elena Miras, Kader Loth, Gigi Birofio, Giulia Siegel und Thorsten Legat im Allstars-Dschungelcamp

