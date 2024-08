Hanka verlässt freiwillig Dschungel: So finden es die Fans

In der siebten Folge des Allstars-Dschungelcamps wirft Hanka Rackwitz (55) freiwillig das Handtuch. Die TV-Bekanntheit ruft unmittelbar vor der nächsten Exit-Entscheidung den berühmt-berüchtigten Satz: "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Über diesen freiwilligen Abgang sind die Zuschauer offenbar nicht sonderlich traurig. "Werde Hanka nicht vermissen", "Hanka, für uns war es auch zu viel" und "Erleichterung im Dschungelcamp – Hanka ist raus", lauten nur einige der Fan-Kommentare auf X bezüglich Hankas plötzlichem Dschungel-Aus.

Auch die Mitcamper der "Mieten, kaufen, wohnen"-Bekanntheit bedauern ihren Abschied nicht sonderlich. "Ich liebe das Dschungelcamp und tue alles dafür, Hanka nicht", erklärt Thorsten Legat (55). Statt Trauer zu bekunden, hat Sarah Knappik (37) nur Folgendes zu Hankas freiwilligem Dschungel-Exit zu sagen: "Lass uns dich doch rauswählen. Dann hätte sie wenigstens noch das Geld bekommen. Das Geld hätte ich ihr gegönnt."

Als Hanka ihre Exit-Entscheidung vor der Gruppe verkündet, erklärt sie: "Ich schaffe das nicht, es ist mir zu viel." Was der TV-Darstellerin zu viel ist, ist wohl kein Geheimnis. Erneut gifteten sich Elena Miras (32) und Hanka an, bis Letztere komplett die Fassung verlor: "Das ist so peinlich, was ihr hier abzieht! Alle geisteskrank, ich tue mir das wirklich nicht mehr an."

RTL Hanka Rackwitz im Allstars-Dschungelcamp

RTL Elena Miras, Allstars-Dschungelcamperin 2024

