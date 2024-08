Spoiler: Diese Kandidatin verlässt freiwillig den Dschungel

Damit hat wohl keiner gerechnet – oder? An Tag sieben des diesjährigen Allstars-Dschungelcamps müssen sich die Camper von Mitstreiterin Hanka Rackwitz (55) verabschieden. Jedoch nicht, weil sie rausgewählt wird, sondern weil sie den Dschungel aus eigener Kraft verlassen möchte. "Ich habe kurz was zu sagen, ihr Lieben. 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus'. Es ist zu viel für mich, ich schaffe das nicht", erklärt die "Mieten, kaufen, wohnen"-Darstellerin der Truppe, als Teamchefin Sarah Knappik (37) die Aufgaben des Tages verteilen möchte.

Hankas Entscheidung kommt aber nicht von ungefähr: Ein erneuter Streit mit Teilnehmerin Elena Miras (32) sorgt dafür, dass sie die Fassung verliert. Die ehemalige Love Island-Gewinnerin spricht an, dass sie mit der Art und Weise, wie die 55-Jährige die Nachtwache absolviert, nicht einverstanden ist – was zu einer lautstarken Auseinandersetzung führt, die in einem Wutausbruch seitens Hanka endet. "Das ist so peinlich, was ihr hier abzieht! Alle geisteskrank, ich tue mir das wirklich nicht mehr an", wettert sie und fügt hinzu: "Ich schäme mich, hier dabei zu sein. Ich möchte in solchen Zusammenhängen wirklich nicht gezeigt werden. Das ist mir zu asozial."

Wirklich überraschend kommt die Entscheidung der TV-Bekanntheit aber nicht. Neben der Tatsache, dass sie mehrfach darüber sprach, im Camp an ihre Grenzen zu stoßen, drohte sie bereits nach ihrem ersten Streit mit Elena – in dem es auch um die Nachtwache ging – mit dem Exit. Die Ex-Freundin von Mike Heiter (32) hatte Verbesserungsvorschläge für die Rotation gemacht, von denen sich Hanka anscheinend in ihrer Rolle als Teamchefin angegriffen fühlte. "Hanka ist heute der Chef", rechtfertigte sie sich, bevor sie lauter wurde: "Hört mal zu, ich gehe gleich raus, weil mir reicht es wirklich!"

RTL / Stefan Gregorowius Hanka Rackwitz, Teilnehmerin von "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden"

RTL Hanka Rackwit und Elena Miras, Allstars-Dschungelcamp 2024

