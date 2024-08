Millionenwert: Jennifer Lopez' Verlobungsringe im Vergleich

Jennifer Lopez (55) hat im Laufe der Jahre eine beeindruckende Sammlung an Verlobungsringen erhalten. Am 12. März 2021 kamen Gerüchte auf, dass sie und Alex Rodriguez (49) ihre Beziehung beendet hätten und die Verlobung nach zwei Jahren gelöst sei. Us Weekly bestätigte jedoch einen Tag später, dass das Paar noch zusammen ist und an seinen Problemen arbeitet. Die beiden verlobten sich im März 2019, als Alex der Sängerin einen geschätzten 1,3 Millionen Euro teuren 15-Karat-Diamantring mit Smaragdschliff überreichte.

Bereits zuvor hatte die 55-Jährige kostbare Ringe von ihren früheren Verlobten erhalten. 1997 nahm sie einen Antrag ihres damaligen Freundes Ojani Noa an, der ihr einen mit 90.500 Euro bewerteten Diamantring mit Marquise-Schliff schenkte. Diese Ehe hielt jedoch nur ein Jahr. Im Jahr 2001 verlobte sich Jennifer erneut, diesmal mit dem ehemaligen Background-Tänzer Cris Judd, der ihr einen weiteren Smaragdschliff-Diamantring im selben Wert überreichte. Der bis dahin teuerste Ring kam jedoch von Ben Affleck (52) im Jahr 2002: ein rund 2,3 Millionen Euro teurer 6,1-Karat-Diamant in Rosa von Harry Winston.

Ihr wahrscheinlich wertvollster Ring kam von Marc Anthony (55), mit dem sie die Zwillinge Max (16) und Emme (16) hat: Der Sänger stellte die Frage aller Fragen mit einem kissenförmigen 8,5-Karat-Diamanten in Blau im Wert von schätzungsweise 3,6 Millionen Euro. Der Juwelier Alastair Smith erklärte gegenüber Us Weekly: "Smaragdschliff-Diamanten sind eine der elegantesten Formen und verhalten sich anders als die meisten anderen Diamanten. Statt zu funkeln, reflektieren sie das Licht in großen, brillanten Blitzen." Es überrascht daher nicht, dass Jennifers Diamanten bei jedem ihrer Auftritte die Blicke auf sich zogen...

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Jahr 2003

Getty Images Jennifer Lopez und Marc Anthony im Jahr 2012

Hättet ihr gedacht, dass Jennifers teuerster Verlobungsring von Marc Anthony kam? Ja, das war mir irgendwie klar. Nein, ich hätte gedacht, es wäre der Ring von Ben. Ergebnis anzeigen



