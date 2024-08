Scheidung Nummer vier: Das sind Jennifer Lopez' Ex-Ehemänner

Jetzt ist es offiziell: Nach zwei Jahren Ehe ist Bennifer Geschichte! Am 20. August – dem Hochzeitstag des vermeintlichen Power-Couples – reichte Jennifer Lopez (55) die Scheidung von Ben Affleck (52) ein. Im Jahr 2022 hatten sich die beiden in Las Vegas das Jawort gegeben. Es schien, als habe die Sängerin mit Ben ihr Happy End gefunden – doch auch in ihrer vierten Ehe scheint die "Ain't Your Mama"-Interpretin nicht ihr endgültiges Liebesglück gefunden zu haben.

Dass der Popstar sich nicht davor scheut, vor den Traualtar zu treten, hat sie schon mehrfach unter Beweis gestellt. Ihrem ersten Ehemann Ojani Noa (50) gab sie im Jahr 1997 das Jawort. Diese Ehe der damals 29-Jährigen war aber nicht von Dauer – bereits ein Jahr später ließ sie sich von dem ehemaligen Kellner scheiden. Zwei Jahre später war Jennifer wieder frisch verliebt: in den Tänzer Chris Judd. Die beiden lernten sich bei Dreharbeiten für eines ihrer Musikvideos kennen. Sie fackelten nicht lange: Im selben Jahr schlossen sie den Bund der Ehe – nur neun Monate später wurde aber die Scheidung eingereicht. Ihren Ehemann Nummer drei, Sänger Marc Anthony (55), hatte der Hollywoodstar schon 1998 kennengelernt – nach bereits zwei gescheiterten Ehen heiratete sie ihn im Jahr 2004. Mit ihm sah alles gut aus: Vier Jahre später waren sie weiterhin zusammen und bekamen Zwillinge. Doch 2011 kam es dann zu Trennung – die offizielle Scheidung folgte drei Jahre später.

Trotz ihres turbulenten Liebeslebens schien die Verbindung zwischen der heute 55-Jährigen und dem Batman-Darsteller immer etwas Besonderes zu sein. Schließlich war Ben der Mann, zudem J.Lo nach zwei anderen Ehen zurückkehrte. Bereits Anfang der 2000er-Jahre waren die beiden ein Paar, gingen sogar eine Verlobung ein. 2004 lösten sie diese aber auf – wie auch die Marry Me-Darstellerin heiratete Ben erst einmal eine andere Frau, Schauspielerin Jennifer Garner (52). Knapp 18 Jahre später folgte 2021 dann das große Liebescomeback. Eine Geschichte wie aus einem Hollywoodfilm, welche nun aber nach monatelangen Spekulationen ihr trauriges Ende nimmt.

Getty Images Jennifer Lopez und Marc Anthony im April 2005

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck bei der Premiere von "The Flash"

