Model Nicola Cavanis wollte ursprünglich Hebamme werden

Nicola Cavanis wird seit mehreren Monaten immer wieder mit dem Fußballstar Mats Hummels (35) turtelnd in der Öffentlichkeit gesehen. Jetzt spricht das Model in dem Podcast "Unter uns gesagt" offen über ihr privates Leben, unter anderem über ihren geplatzten Traumjob. "Eigentlich wollte ich Hebamme werden, doch ich war zu faul. Vom Gymnasium ging es auf die Realschule", offenbart sie. Danach habe sie sich zu spät beworben. Aber das sei kein Grund für sie, es nicht noch einmal zu probieren: "Ich liebe Babys. Wenn ich mal meine Kinder großgezogen habe, werde ich es noch einmal als Hebamme versuchen."

Aktuell steht die Victoria's Secret-Bekanntheit bei einer Münchener Agentur als Model unter Vertrag. Dafür muss die 25-Jährige auf einige Dinge besonders achten, wie sie weiter im Podcast erzählt. "Ich muss mich mit denen abstimmen, ob ich zum Friseur gehen darf. Einfach in den Urlaub fahren geht nicht, da muss ich mich schon abmelden, damit sie die Aufträge planen können", verrät Nicola und erklärt weiter: "Auch Tattoos darf ich mir nicht einfach stechen lassen." Einschränkungen gibt es für die Herzdame von Mats ebenfalls beim Essen, denn sie leide unter einer Weizenunverträglichkeit. Und es kommt eine weitere gesundheitliche Beeinträchtigung hinzu: "Ich leide an Neurodermitis – wenn ich Bier trinke oder Eis schlecke, bekomme ich Hautausschlag", gesteht sie.

Trotz der gesundheitlichen Einschränkungen geht die Beauty wohl gerne mit ihrem Freund essen. Die zwei wurden erst vor wenigen Tagen in München gesichtet – mit dem Kicker schlenderte sie durch die Innenstadt, danach ging es gemütlich in ein Restaurant. Die Gerüchteküche brodelt schon seit vergangenem Jahr – immer wieder wurde der 35-Jährige mit Nicola in der Öffentlichkeit gesehen. Beide haben sich noch nicht offiziell zu den Vermutungen geäußert.

Instagram / nicola Nicola Cavanis im April 2024

Getty Images Mats Hummels im Juni 2024

Denkt ihr, Nicola wird irgendwann ihren ursprünglichen Traumjob ausüben? Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen! Nee, ich denke, sie wird sicherlich in der Modelbranche bleiben. Ergebnis anzeigen



