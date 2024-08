Erwischt: Mats Hummels turtelt mit seiner Nicola in München

Für den Fußballstar Mats Hummels (35) könnte es in Sachen Liebe aktuell wohl gar nicht besser laufen. Nachdem bereits seit vielen Wochen wiederholt Gerüchte um eine neue Beziehung des Sportlers die Runde gemacht hatten, scheint es nun endgültig Gewissheit zu geben. Auf aktuellen Schnappschüssen, die Bild vorliegen, ist Mats zu sehen, wie er am Freitag mit dem Model Nicola Cavanis unterwegs war. Der Kicker schlenderte sichtlich verliebt Hand in Hand mit seiner Herzdame durch München!

Die zwei Turteltauben verbrachten einen entspannten Nachmittag in der bayerischen Landeshauptstadt. Wie die Aufnahmen zeigen, spazierten sie gemeinsam durch die Straßen und gingen ihrer Einkaufstüte zufolge erfolgreich shoppen. Zudem bewiesen sie ihr Stilgefühl. Er trug ein stylishes Outfit in Altrosa und weiß sowie eine Sonnenbrille. Sie passte sich seinem Look perfekt an und entschied sich an dem heißen Sommertag für ein niedliches weißes Kleidchen. Laut dem Blatt gab das Pärchen sogar preis, ob es sie zu einem Konzert von Adele (36) verschlägt, die derzeit in derselben Stadt ihre Shows spielt. Die Antwort fiel mit einem schlichten "Nein" klar aus.

Erst vor Kurzem brodelte gewaltig die Gerüchteküche, als der 35-Jährige für einen traumhaften Urlaub nach Mallorca reiste. Das beliebte Reiseziel der Deutschen besuchte er nämlich nicht alleine - bereits dort begleitete ihn die Influencerin! Ihren offenkundigen Liebesurlaub genossen sie da bereits in vollen Zügen. Wie Fotos enthüllten, gab es zwischen den Verliebten reichliche Streicheleinheiten und innige Momente zu beobachten.

Getty Images Mats Hummels, Fußballer

Instagram / nicola Nicola Cavanis, Model

