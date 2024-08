So hoffnungsvoll begann Ben Affleck und J.Los zweite Chance

Exakt zwei Jahre nach ihrer Hochzeit reichte Jennifer Lopez (55) die Scheidung von Ben Affleck (52) ein. Das macht die Tatsache, dass sie so viel Hoffnung in ihre zweite Chance auf die große Liebe gesteckt hatten, umso trauriger. Zu ihrer Verlobung ließ Ben in Jennifers Ring die Worte "Not. Going. Anywhere" gravieren, was übersetzt so viel wie "Ich gehe nirgendwo hin" bedeutet. Die Sängerin benannte sogar einen Song ihres neuen Albums "This Is Me... Now" nach der liebevollen Botschaft. "So hat er seine E-Mails unterschrieben, als wir wieder miteinander sprachen", erklärte sie 2022 gegenüber Apple Music One.

Damals zeigte sich die "On the Floor"-Interpretin noch zuversichtlich und betonte: "Du kannst eine zweite Chance bekommen, wenn du dich anstrengst und nicht aufgibst." Jennifer schwärmte förmlich davon, wie "gesegnet" sie sich durch ihre Wiedervereinigung mit Ben fühle. Ihre erste Trennung im Jahr 2004 sei eine der schwierigsten Zeiten für die "All I Have"-Sängerin gewesen. "Es war der größte Herzschmerz meines Lebens und ich dachte wirklich, ich würde sterben", erinnerte sie sich in dem Gespräch und fügte hinzu: "Es hat mich die nächsten 18 Jahre auf eine Spur geschickt, in der ich es einfach nicht richtig hinbekommen habe. Aber jetzt, 20 Jahre später, gibt es ein Happy End."

Die "On My Way"-Interpretin und der "Pearl Harbor"-Darsteller lernten sich bereits 2001 am Set von "Gigli" kennen und lieben. Ein Jahr später folgte Bens erster Antrag, den Jennifer glücklich annahm. Zu einer Hochzeit kam es damals allerdings nicht. Der Pressesprecher der zweifachen Mutter gab 2004 im Interview mit MTV bekannt: "Ich bestätige hiermit, dass Jennifer Lopez ihre Verlobung mit Ben Affleck aufgelöst hat. In dieser schwierigen Zeit bitten wir, ihre Privatsphäre zu respektieren." Der Grund dafür war wohl unter anderem der große Druck durch die mediale Aufmerksamkeit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass die Trennung nun endgültig ist, oder werden Jennifer und Ben einen weiteren Anlauf wagen? Ich könnte mir gut vorstellen, dass es das noch nicht gewesen ist. Ich denke, nach zwei gescheiterten Versuchen ist ihre Beziehung nun wirklich vorbei. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de