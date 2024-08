Scheidung am Hochzeitstag: J.Lo wollte Ben eins auswischen

Jennifer Lopez (55) reichte am zweiten Jahrestag ihrer Hochzeit die Scheidung von Ben Affleck (52) ein – und dafür hatte sie einen Grund! Wie ein Insider gegenüber Daily Mail berichtet, habe sich die Schauspielerin bewusst für das Datum entschieden, um ihrem Noch-Mann eins auszuwischen. "Jennifer sagte, sie sei es leid, von Ben gedemütigt zu werden, und wollte ihm mit dem Datum einen Stich versetzen", so erklärt die Quelle. Der Schauspieler sei davon aber nicht beeindruckt gewesen: "Das hat ihn nicht berührt. Er ist schon lange fertig mit der Ehe und tief in ihrem Inneren weiß sie das. Er ließ ihr diese Möglichkeit, damit sie nicht wie die Böse dasteht."

Schon seit einigen Monaten wurde spekuliert, dass es bei der 55-Jährigen und dem "Batman"-Star kriselt. Immer wieder kamen neue Gerüchte auf, die für ihre Trennung sprachen. Unter anderem boten sie ihr gemeinsames Haus zum Verkauf an und zeigten sich kaum zusammen in der Öffentlichkeit. Tatsächlich sind die beiden auch schon seit dem 26. April getrennt – dieses Datum gab Jennifer in ihren Scheidungsdokumenten laut TMZ als offiziellen Trennungstag an. Wie ihr aktuelles Verhältnis ist, ist fraglich. Laut Medienberichten sollen die zwei den Kontakt meiden. Dennoch war J.Lo vor wenigen Tagen bei seiner Geburtstagsparty.

Die zwei Hollywoodstars hatten 2021 wieder zueinandergefunden und im Jahr darauf ihre Liebe mit einer großen Hochzeit in Georgia besiegelt. Für J.Lo war es bereits der vierte Ehemann, während Ben mit dieser Ehe seine zweite Ehe einging. Beide hatten eine lange Geschichte mit Höhen und Tiefen hinter sich, bevor sie sich wiederfanden. Die Musikerin und der "Good Will Hunting"-Darsteller sorgten schon in den 2000er-Jahren für Schlagzeilen, als ihre erste Beziehung ebenfalls abrupt endete.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2023

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar

