Verzichteten J.Lo und Ben Affleck deshalb auf Ehevertrag?

Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) lassen sich nach zwei Jahren scheiden. Angeblich sollen der US-amerikanische Popstar und der Schauspieler vor ihrer Trauung keinen Ehevertrag abgeschlossen haben. Aber was könnte hinter dieser Entscheidung stecken? Gegenüber People gibt die Juristin Marilyn Chinitz jetzt ihre Einschätzung dazu ab und erklärt, dass es "extrem untypisch" sei. "Der einzige Fall, in dem Leute keinen Ehevertrag haben, ist, wenn sie den Großteil ihres Vermögens in einen Fonds für ihre Kinder gesteckt haben, diesen Fonds fertig eingerichtet haben und dieser somit nicht mehr zum gemeinsamen Eigentum zählt", schildert die Expertin. J.Lo und Ben haben allerdings keine gemeinsamen Kinder. Ob sie ihr Geld für die jeweils eigenen Kids angelegt haben, ist nicht bekannt.

Rund um die Scheidung von Jennifer und Ben fiel der Juristin aber noch eine andere ungewöhnliche Sache auf: Die "Ain't Your Mama"-Interpretin habe den Scheidungsantrag nämlich alleine bei der Behörde eingereicht – und nicht wie gewöhnlich gemeinsam mit ihrem Noch-Ehemann Ben. Die Rechtsexpertin vermutet: "Ich denke, dass sie es wahrscheinlich einfach schnell erledigen wollte. Es gab vielleicht eine Menge Zögern und ein großes Hin und Her. Das ist jetzt ein Statement: 'Ich mache einen Schritt vorwärts, ich reiche die Scheidung ein – und ich mache das auf eigene Faust.'"

Jennifer und Ben äußerten sich bislang noch nicht persönlich zu ihrer Scheidung. Allerdings kursierten zuvor schon seit Monaten Gerüchte um eine Ehekrise. Angeblich soll Ben schon vor Wochen aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen sein. In den offiziellen Dokumenten wurde dann klar: Die Sängerin und der Leinwandheld sind schon seit mehreren Monaten getrennt. Jennifer gab in dem Scheidungsantrag den 26. April als Tag der Trennung an.

